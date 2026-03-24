Moana: Los retos que enfrentó Dwayne Johnson para interpretar a Maui

La próxima adaptación en acción real de Moana continúa posicionándose como uno de los lanzamientos más esperados de Disney para 2026, en medio de una conversación constante en redes sociales sobre el resultado final de esta nueva versión. Uno de los aspectos que más atención ha captado es la caracterización de Dwayne Johnson como Maui, personaje al que ya dio voz en la película animada original.

El interés se intensificó tras la difusión de imágenes y un adelanto reciente, donde se puede ver al actor interpretando al semidiós. Las reacciones no se hicieron esperar: mientras una parte del público celebró su regreso al papel, otros usuarios manifestaron inconformidad con su apariencia, calificándola como poco natural o excesivamente artificial. Entre los principales señalamientos destacan elementos como el peinado, el vestuario y los efectos empleados, que incluso han provocado comparaciones con versiones digitales o generadas mediante inteligencia artificial.

YOUTUBE/DISNEY

La transformación detrás del Maui de Dwayne Johnson

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Detrás de esta transformación hay un proceso técnico más complejo de lo que aparenta. El director Thomas Kail explicó en Entertainment Weekly que uno de los mayores retos fue lograr que la peluca funcionara de manera convincente durante el rodaje, especialmente en escenas acuáticas:

“Sabíamos que tenía que ser algo que pudiera tener un volumen real. Porque estás haciendo esto en el agua, ¿cómo se ve cuando está mojado?. Esa pesa tres kilos más con toda el agua durante todas esas horas al día”.

El propio Johnson también abordó las exigencias físicas del personaje, señalando que el desafío fue más allá de lo visual: “El reto que no anticipó al dar vida a Maui fue las prótesis y el pelo y luego el cuerpo. Eso son 18 kilos adicionales encima de ti". Esta carga influyó directamente en su desempeño actoral:

“Hay una libertad cuando actúas, ya sea como actor o cantando. Así que fue un ajuste en cómo trabajar realmente mis emociones a través de todos los kilos de prótesis, pelo y cuerpo que llevaba encima".

Dwayne Johnson enfrenta el reto de cargar con Maui

La preparación se volvió aún más demandante debido a otros compromisos profesionales recientes, como su participación en The Smashing Machine, dirigida por Benny Safdie, donde tuvo que modificar su físico. Para encarnar a Maui, el actor necesitó mantener una complexión específica, evitando perder masa en zonas visibles: “Maui era un tipo grande y no podía perder peso porque cuando lo pierdes, lo pierdes aquí”, comentó, señalando esa parte del cuerpo.

"No podía tener un traje corporal grande y luego un cuello pequeño y delgado. Cuarenta, 50 libras (22kg) es mucho peso que ganar. Luego es mucho mantenerlo durante meses… Fue agotador por el traje y por el calor que hacía. Espera a ver las fotos. Entre tomas, hay literalmente cinco o seis personas, todas con ventiladores, abriéndome el traje, echándome el pelo hacia atrás".

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BB