Los Oscar 2026: Cuántas veces se han dado empates en la historia del cine

Aunque no son frecuentes, los empates sí han formado parte de la historia de los premios Oscar. Hasta la edición número 98 de estos galardones que celebran lo mejor del cine, se han registrado un total de siete ocasiones en las que dos producciones o artistas han compartido el reconocimiento, incluido el caso más reciente en 2026. En esa ceremonia, el premio a mejor cortometraje de acción real fue otorgado tanto a “The Singers” como a “Two People Exchanging Saliva”.

ESPECIAL

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Uno de los empates más recientes antes de este ocurrió en 2012, durante la edición 85, cuando en la categoría de mejor edición de sonido resultaron ganadoras “Skyfall” y “Zero Dark Thirty”.

Años antes, en 1994, durante la ceremonia número 67, también se registró un empate en la categoría de mejor cortometraje de acción real. En esa ocasión, el reconocimiento fue compartido por “Franz Kafka’s It’s a Wonderful Life” y “Trevor”.

Otro caso se dio en 1986, en la edición 56 de los premios, cuando el empate ocurrió en la categoría de mejor documental, pero en su formato de largometraje. Las producciones que recibieron la estatuilla fueron “Artie Shaw: Time Is All You’ve Got” y “Down and Out in America”.

Si se retrocede más en el tiempo, en 1968, durante la ceremonia número 41, el empate se presentó en la categoría de mejor actriz. El galardón fue otorgado a Katherine Hepburn por “The Lion in Winter” y a Barbra Streisand por su actuación en “Funny Girl”.

Antes de ello, en 1944, durante la edición 22 de los premios, se produjo otro empate en la categoría de mejor documental corto, con “A Chance to Live” y “So Much for So Little” como ganadores.

El primer empate de Los Oscar

El primer empate en la historia de los Oscar ocurrió en 1933, en la quinta ceremonia. En ese entonces, el premio a mejor actor fue concedido tanto a Wallace Berry por “The Champ” como a Frederick March por su trabajo en “Dr. Jekyll and Mr. Hyde”. Aunque la Academia señaló que March había obtenido un voto adicional, las normas vigentes en ese momento establecían que si la diferencia entre los candidatos era menor a tres votos, el premio debía compartirse. Con el paso del tiempo, estas reglas fueron modificadas y actualmente solo se declara un empate cuando los nominados reciben exactamente la misma cantidad de votos.

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Con información de Academy of Motion Picture Arts and Sciences

BB

