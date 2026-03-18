Iron Maiden estrena tráiler de documental "Burning Ambition" (VIDEO)

La banda inglesa Iron Maiden llegará a la pantalla a través de un documental que el día de hoy estrenó su tráiler oficial. El filme titulado Iron Maiden: Burning Ambition ha generado mucha expectativa en los fanáticos de la banda, quienes desde hoy compran boletos para disfrutar de la agrupación en las salas de cine.

Desde su formación en 1975, Iron Maiden se ha convertido en un fenómeno global aceptado y querido en distintas latitudes del mundo. Tras más de 50 años de carrera, la banda ha publicado 17 álbumes de estudio, vendido más de cien millones de discos y realizado cerca de 2 mil 500 conciertos en 64 países distintos, lo que los posiciona como una de las bandas más duraderas del rock y metal recientes.

El documental muestra a los seis miembros de la alineación reciente de la banda: Steve Harris, Dave Murray, Adrian Smith, Bruce Dickinson, Nicko McBrain y Janick Gers; y a su manager, Rod Smallwood en sus interacciones cotidianas de una vida extraordinaria. El filme es producido por Dominic Freeman, quien también trabajó en Spirits in the Forest – A Depeche Mode Film, pretende entregar una mirada íntima y comprensiva a la banda legendaria y sus miembros.

Además de los miembros, también aparecerán intervenciones de Javier Bardem, Lars Ulrich, Tom Morello y Chuck D; todos ellos, seguidores declarados de los "Irons".

El documental se estrenará en Estados Unidos y Canadá el jueves 7 de mayo de 2026 a la espera de la confirmación de la fecha para el debut internacional.

En el tráiler se puede ver documentación histórica de la evolución artística de la banda desde sus inicios hasta sus problemas recientes como una agrupación de larga carrera.

Este es el tráiler oficial de “Iron Maiden: Burning Ambition”

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