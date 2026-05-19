Boletos para el Tecate Comuna 2026, esta es la lista de precios

El Foro Cholula será nuevamente testigo de uno de los eventos musicales más destacados fuera de la capital del país, que con ritmos envolventes, artistas de primer nivel y años de trayectoria promete encender la fiesta más importante de Puebla. El festival Tecate Comuna está cada vez más cerca y esta es tu oportunidad para obtener tus boletos antes que nadie.

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Con el paso del tiempo, el festival poblano ha logrado captar la atención de miles de visitantes que se reúnen en la icónica explanada para disfrutar de las voces de los exponentes que participan en cada edición. En esta ocasión no será diferente, ya que, aunque aún no se revela el cartel oficial, son miles los que esperan asistir a esta celebración.

Ante la expectativa y respuesta del público, la organización del evento decidió ofrecer la oportunidad de adquirir entradas de manera anticipada para asegurar el acceso y, al mismo tiempo, brindar la posibilidad de obtener precios más bajos, ya que las primeras fases de venta suelen ser más económicas.

Fue este lunes cuando el Tecate Comuna dio inicio a la primera venta de boletos para el festival, revelando los precios de cada una de las experiencias.

¿Cuánto cuestan los boletos para el festival Tecate Comuna?

De acuerdo con el sitio oficial de eTicket, la venta anticipada mantendra los siguientes precios:

Boleto General: 1 mil 350 pesos más cargo por servicio

1 mil 350 pesos más cargo por servicio Confort Pass: 1 mil 725 pesos más cargo por servicio

1 mil 725 pesos más cargo por servicio Boleto VIP: 2 mil 540 pesos más cargo por servicio

Hasta el momento, las amenidades de cada tipo de entrada no han sido reveladas; sin embargo, los accesos Confort Pass y VIP suelen incluir áreas exclusivas, mejor ubicación frente al escenario y distintas comodidades que hacen la experiencia más confortable.

Cabe destacar que, aunque la venta anticipada se anunció hace tan solo unas horas, la mayoría de los boletos ya se han agotado, dejando únicamente algunas opciones disponibles.

La venta volverá a abrirse en distintas etapas; sin embargo, cada fase será más costosa que la anterior, por lo que se recomienda estar atento a los anuncios oficiales del festival para no perder la oportunidad de asistir.

¿Cuándo y dónde será el festival Tecate Comuna?

El Tecate Comuna se llevará a cabo el sábado 28 de noviembre , coincidiendo con la temporada de festivales que se realiza en distintas partes del país.

Al igual que en ediciones anteriores, el evento tendrá lugar en el Foro Cholula, en Puebla, ubicado en el municipio de San Andrés Cholula.

¿Quiénes se presentarán en el Tecate Comuna?

La propuesta del festival suele abarcar géneros como rock, pop, indie, ska, reggae y hip hop, lo que lo convierte en una opción atractiva para los amantes de estos estilos musicales. Sin embargo, hasta el momento no se han revelado los nombres de los artistas que formarán parte de esta edición, por lo que la expectativa continúa creciendo.

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Se espera que el cartel sea dado a conocer en las próximas semanas, junto con las nuevas fechas de venta de boletos.

Con ello, el Tecate Comuna se perfila nuevamente como uno de los festivales más importantes del país, reuniendo música, experiencias y miles de asistentes en un mismo espacio.

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