Gerardo Ortiz es vetado de Querétaro y en esto consisten las condiciones

Los narcocorridos volvieron al centro de la polémica en México luego de que Querétaro vetara a Gerardo Ortiz tras interpretar canciones consideradas apología del delito. La decisión podría impactar futuros conciertos, ferias y eventos masivos en el estado, donde las autoridades endurecieron las sanciones contra este tipo de música.

El gobierno de Querétaro confirmó la aplicación de un veto contra el cantante de regional mexicano Gerardo Ortiz por interpretar narcocorridos durante un espectáculo público realizado en el municipio de Pedro Escobedo.

La medida forma parte de una política estatal que prohíbe canciones o presentaciones que hagan referencia al crimen organizado, promuevan actividades delictivas o exalten figuras relacionadas con la violencia.

El concierto que detonó la sanción

La presentación ocurrió el pasado viernes 15 de mayo de 2026 durante la Feria del Grano y la Cantera, evento organizado para conmemorar la fundación de Pedro Escobedo.

Según autoridades estatales, el cantante interpretó temas considerados apología del delito, lo que activó las medidas contempladas en el reglamento de espectáculos públicos.

El gobierno estatal recordó que las restricciones aplican para:

Conciertos

Ferias

Palenques

Eventos masivos

Presentaciones públicas

Además, advirtió que artistas y organizadores pueden enfrentar multas millonarias y la suspensión inmediata de los espectáculos.

Querétaro endurece postura contra los narcocorridos

Las autoridades señalaron que la prohibición no es nueva y que desde años anteriores existen reglamentos municipales y estatales que limitan contenidos musicales relacionados con violencia o crimen organizado. En Querétaro, los organizadores están obligados a entregar previamente el repertorio musical que se interpretará durante cada evento.

Si durante la presentación se detectan canciones consideradas apología del delito, las autoridades pueden:

Clausurar el recinto

Suspender el concierto

Aplicar multas económicas

Vetar a los artistas reincidentes

Las sanciones pueden alcanzar hasta 10 mil UMAS, equivalentes a más de un millón de pesos.

¿Por qué Querétaro prohíbe los narcocorridos?

Las autoridades argumentan que este tipo de música puede influir negativamente en el público, especialmente entre jóvenes. Según el gobierno estatal, el objetivo principal es evitar la normalización de la violencia y reducir mensajes que glorifiquen actividades criminales.

Los promotores de eventos también deben firmar convenios donde se comprometen a evitar canciones relacionadas con:

Narcotráfico

Violencia armada

Delincuencia organizada

Exaltación de criminales

En caso de incumplimiento, la responsabilidad puede recaer no solo en el artista, sino también en empresarios, dueños de recintos y organizadores.

Un debate que divide opiniones

La decisión contra Gerardo Ortiz vuelve a abrir el debate nacional sobre los narcocorridos y sus límites dentro del entretenimiento. Mientras algunos consideran este género como una forma de expresión cultural y narrativa popular, otros sostienen que contribuye a normalizar la violencia y fortalecer figuras ligadas al crimen organizado.

Estados como Chihuahua, Baja California, Estado de México, Querétaro han endurecido medidas relacionadas con espectáculos donde se interpreten narcocorridos. Las reglas para conciertos son cada vez más estrictas, las nuevas medidas implementadas en Querétaro incluyen controles más severos para artistas y promotores.

Entre las principales reglas destacan:

Entrega anticipada del repertorio

Supervisión durante el evento

Posible clausura inmediata

Multas económicas

Veto para reincidentes

Las autoridades también pueden cancelar espectáculos si detectan incumplimientos durante las presentaciones.

El tema ha generado atención especial debido al crecimiento internacional del regional mexicano y los corridos en plataformas como Spotify, YouTube y TikTok. En los últimos años, el género ha alcanzado niveles históricos de popularidad, especialmente entre audiencias jóvenes dentro y fuera de México.

Sin embargo, junto al éxito comercial también aumentó el debate sobre las letras relacionadas con narcotráfico, armas y violencia. Por ahora, Querétaro mantiene una de las posturas más estrictas del país respecto a este tipo de contenidos y advirtió que continuará aplicando sanciones a quienes incumplan el reglamento estatal de espectáculos públicos.

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