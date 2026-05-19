Este martes 19 de mayo, Netflix lanza dos contenidos para diferentes gustos, un documental deportivo de futbol y uno de comedia estadounidense. Revisa de qué trata cada uno y elige el de tu preferencia para disfrutar después de tus actividades cotidianas en la comodidad de tu espacio favorito en tu hogar.Es una película documental deportiva que ya está disponible en Netflix. La aclamada serie documental de antología llega al Reino Unido para explorar grandes momentos y estrellas del futbol. En 2005, tras una temporada con altibajos, el Liverpool llegó a la final de la UEFA Champions League, pero perdía tres a cero frente al AC Milan al finalizar el primer tiempo. Revive cada momento de una noche inolvidable y repasa el accidentado camino hacia la final. Con material de archivo y los testimonios de quienes hicieron historia como Gerrard, Jamie Carragher y Xabi Alonso.Es un programa de comedia de stand up que ya se puede ver en Netflix. Wanda Sykes vuelve a sus orígenes con su tercer especial de comedia en Netflix, Wanda Sykes: Legacy, grabado en vivo en su alma mater, la Universidad de Hampton, y dirigido por la aclamada cineasta Julie Dash. Con su característica actitud mordaz y sin tapujos, que le valió varios premios y nominaciones a los premios Emmy®, Sykes consolida su legado en el mundo del humor con una hora de comedia atrevida e inteligente para reír a carcajadas.XM