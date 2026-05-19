Este martes 19 de mayo, Netflix lanza dos contenidos para diferentes gustos, un documental deportivo de futbol y uno de comedia estadounidense. Revisa de qué trata cada uno y elige el de tu preferencia para disfrutar después de tus actividades cotidianas en la comodidad de tu espacio favorito en tu hogar.

Al descubierto en el Reino Unido: El Liverpool y el milagro de Estambul. ESPECIAL/NETFLIX.

Al descubierto en el Reino Unido: El Liverpool y el milagro de Estambul

Es una película documental deportiva que ya está disponible en Netflix. La aclamada serie documental de antología llega al Reino Unido para explorar grandes momentos y estrellas del futbol. En 2005, tras una temporada con altibajos, el Liverpool llegó a la final de la UEFA Champions League, pero perdía tres a cero frente al AC Milan al finalizar el primer tiempo. Revive cada momento de una noche inolvidable y repasa el accidentado camino hacia la final. Con material de archivo y los testimonios de quienes hicieron historia como Gerrard, Jamie Carragher y Xabi Alonso.

Wanda Sykes: Legacy. ESPECIAL/NETFLIX.

Wanda Sykes: Legacy

Es un programa de comedia de stand up que ya se puede ver en Netflix. Wanda Sykes vuelve a sus orígenes con su tercer especial de comedia en Netflix, Wanda Sykes: Legacy, grabado en vivo en su alma mater, la Universidad de Hampton, y dirigido por la aclamada cineasta Julie Dash. Con su característica actitud mordaz y sin tapujos, que le valió varios premios y nominaciones a los premios Emmy®, Sykes consolida su legado en el mundo del humor con una hora de comedia atrevida e inteligente para reír a carcajadas.

XM