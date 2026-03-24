Boletos EDC 2027: Precios, fechas de preventa y dónde comprarlos

El festival de música electrónica Electric Daisy Carnival México confirmó su regreso para 2027 y ya tiene fechas definidas, aunque todavía sin cartel oficial de artistas.

La próxima edición se realizará del 19 al 21 de febrero en el Autódromo Hermanos Rodríguez , recinto habitual del evento en la Ciudad de México, donde cada año reúne a miles de asistentes.

Como parte de los preparativos, los organizadores anunciaron el arranque de la preventa de boletos bajo el esquema “Future Owl”, una fase inicial que ofrece precios más accesibles para quienes compran con anticipación.

El calendario de ventas inicia el 24 de marzo con las etapas Beyond y Priority —ambas mediante códigos bancarios—, continúa el 25 de marzo con la preventa Banamex y finaliza el 26 de marzo con la venta general, además de disponibilidad en taquillas del Palacio de los Deportes.

En cuanto a precios, el abono general en fase Future Owl supera los 4,300 pesos, mientras que las opciones Comfort Pass y Banamex Plus rebasan los 5,000 y 8,400 pesos , respectivamente, dependiendo de los beneficios incluidos.

Estas modalidades ofrecen ventajas como accesos preferenciales, zonas exclusivas, áreas VIP, servicios premium y espacios diseñados para mejorar la experiencia dentro de uno de los festivales más importantes de música electrónica en el país.

SV