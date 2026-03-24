¡Sí a las playeras de futbol con Los Fabulosos Cadillacs! Auditorio Telmex aclara que no hay restricciones

El Auditorio Telmex se "echó para atrás" y, luego de la polémica desatada por prohibir las playeras de equipos de futbol en el concierto que Los Fabulosos Cadillacs ofrecerán el próximo 25 de marzo del 2025, el recinto publicó un nuevo comunicado en el que aclaró que no habrá restricciones de ningún tipo para este show.

Aunque hace unas horas el Auditorio Telmex publicó en sus redes sociales que no se permitiría el ingreso con playeras de futbol al esperado concierto que Los Fabulosos Cadillacs ofrecerán en Guadalajara, la polémica desatada en torno a este comunicado llegó a tal grado que ahora se publicó un importante aclaración: ¡los fans podrán asistir al show con la ropa que quieran, y esto incluye las prendas deportivas!

�� Anuncia el @AuditorioTelmex que quienes asistan al concierto de Los Fabulosos Cadillacs de este miércoles, no podrán entrar si llevan playeras de equipos de futbol.



Si no cumplen, no podrán entrar al recinto. pic.twitter.com/iY2GmxsUvA— Pamela Cerdeira (@PamCerdeira) March 23, 2026

¿Qué dijo el Auditorio Telmex sobre ingresar con playeras de futbol al concierto de Los Fabulosos Cadillacs HOY, martes 24 de marzo del 2026?

Hace unos minutos, el Auditorio Telmex publicó un nuevo comunicado de prensa en el que aclaró que la restricción en torno a las playeras de futbol se tomó "basada en recomendaciones preventivas aplicadas en ocasiones anteriores"; sin embargo, para el concierto de este 25 de marzo las personas están en libertad de disfrutar del espectáculo con la playera de su equipo de futbol favorito si así lo desean.

"Queremos aclarar que para el concierto del miércoles no existe ninguna restricción respecto al uso de playeras de equipos de futbol", aclaró el recinto, quien reiteró su compromiso para ofrecer experiencias seguras, incluyentes y respetuosas.

�� El Auditorio Telmex de Guadalajara aclara que NO HAY RESTRICCIONES para el concierto del miércoles de Los Fabulosos Cadillacs �� Cada quien puede ir con la playera que quiera… incluidas las playeras de equipos de futbol ⚽️ pic.twitter.com/SNagXbVAm6— Lalo González (@LaloGonzalezM) March 24, 2026

"Agradecemos su comprensión y los esperamos para vivir juntos una gran experiencia", concluyó el Telmex, quien por cierto borró el mensaje en el que restringió el uso de playeras de equipos de futbol para el concierto de Los Fabulosos Cadillacs poco después de publicarlo; sin embargo, esto no impidió que se desatara un auténtico debate viral que le dio la vuelta al mundo virtual.

¿A qué hora es el concierto de Los Fabulosos Cadillacs en el Auditorio Telmex?

Los Fabulosos Cadillacs se presentarán mañana miércoles 25 de marzo del 2025 en punto de las 21:00 horas en el Auditorio Telmex.

