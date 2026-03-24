Grupo Frontera se suma al Mundial 2026 con "Un Solo Corazón"

Para Grupo Frontera, hay momentos que se sienten como un "golazo", aunque no ocurran en una cancha.

Uno de ellos fue escuchar su música en una de las "mañaneras" del expresidente López Obrador en 2023; otro, llenar el Zócalo de la Ciudad de México durante las celebraciones del 15 de septiembre de ese mismo año.

"Fue un golazo que en la mañanera sonara una canción de nosotros como ocho veces, con tanta gente escuchándola", dijo el vocalista, Adelaido "Payo" Solís III, en entrevista.

Ese recorrido, de Palacio Nacional al corazón de la capital, es el que hoy conecta con su siguiente paso: animar a la Selección Mexicana rumbo al Mundial de 2026 con el tema "Un Solo Corazón".

"La canción habla de un solo corazón, más de 100 millones de mexicanos y todos apoyamos la misma causa desde el primer minuto hasta el último", señaló el acordeonista, Juan Javier Cantú.

A unos meses del arranque del Mundial de 2026, la banda, originaria de Texas lanzó el tema como un himno que acompañará al equipo mexicano en cada partido, no solo en el estadio, también en casas, reuniones y espacios públicos donde el futbol suele unir a toda una comunidad.

"Nos identifica mucho porque vivimos el futbol con la misma pasión desde chiquitos. Cada Mundial se siente distinto y para nosotros es un orgullo poder ser parte, aunque sea de una pequeña forma", compartió el bajista, Alberto Acosta.

El himno también dialoga con una narrativa que se repite cada cuatro años en todos los mexicanos la expectativa de que esta vez será distinto.

"Cada Mundial es volver a creer. Siempre vamos a estar detrás de ellos, no importa lo que pase... lleguemos al mentado quinto partido, esa es la ilusión de cada Mundial", agregó Payo.

El tema fue presentado esta tarde durante un evento organizado por Amazon Music, en colaboración con la Federación Mexicana de Futbol.

MF