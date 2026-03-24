Lucero enternece a sus fans con tierno mensaje para su mamá: "Te adoro"

Lucero y su hija Lucerito Mijares llenaron de mensajes de amor a una mujer a la que aman y admiran profundamente: Lucero León, mamá de la actriz y "la mejor abuela del mundo" para su nieta.

¿Qué felicitaciones subieron Lucero y Lucerito a sus redes sociales?

A través de sus historias de Instagram, Lucero dedicó un emotivo mensaje a su madre por su cumpleaños: "Feliz cumple para mi mamá, que siempre es ejemplo de ánimo, alegría y tanto más. Te adoro, que tengas el mejor año, má. ¡A celebrar!", escribió la intérprete de "Lazos de amor".

El mensaje estuvo acompañado de una tierna fotografía en la que aparece junto a su mamá y su hija de 21 años. Tres generaciones unidas por el amor.

La foto familiar que Lucero subió a sus historias de Instagram y que pronto se viralizó. INSTAGRAM

Por su parte, Lucerito Mijares no se quedó atrás y también recurrió a sus redes sociales para felicitar a su abuela, a quien considera como una segunda mamá: "Feliz cumple a la mejor mamá, compañera, hermana, pero, sobre todo, ¡a la mejor abuela del mundo! Te amo".

En la imagen que compartió la también hija de Manuel Mijares, aparecen las tres en una escena similar a la publicada por Lucero, aunque con una pose distinta.

Lucerito no quiso quedarse atrás y también felicitó a "la mejor abuela del mundo". INSTAGRAM

Sin embargo, en ambas fotografías, las sonrisas reflejan la complicidad y el cariño que comparten, así como el gran momento que vivieron durante la celebración de Lucero León.

Aunque ha mantenido un perfil discreto pese a la fama de su hija, Lucero León ha sido un pilar fundamental en la vida y carrera de la actriz. En diversas entrevistas, Lucero ha destacado que su mamá la acompañó desde sus primeras audiciones y la respaldó en cada paso de su trayectoria artística.

JM

