¡Ola de nostalgia! Drake y Josh reaparecen juntos con tierna FOTO viral

Drake Bell y Josh Peck sorprendieron a los fanáticos de la serie de Nickelodeon que protagonizaron hace más de dos décadas luego de compartir una fotografía de su más reciente encuentro. Tras rumores de que tenían una mala relación, ahora sus seguidores los animan a volver a trabajar juntos.

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¿Cómo fue el reencuentro viral de Drake y Josh en redes?

Ayer lunes 23 de marzo del 2026, Josh Peck compartió una fotografía en la que posa junto a su "hermano" en la ficción Drake Bell. En la instantánea se muestra que los actores coincidieron en un evento realizado en el hotel de lujo Fontainebleau Las Vegas.

Sin más contexto que la palabra "dads" ("papás"), Peck tituló la foto que, hasta este instante, cuenta con más de 470 mil likes, pues a pesar de que "Drake y Josh" se emitió hace décadas atrás la serie es recordada con mucho cariño y logró consolidarse como un clásico de la televisión.

Otro de los motivos que causó el especial entusiasmo de sus seguidores fue el hecho que, hace unos años, Bell reveló que Peck había tenido la intención de producir una nueva temporada del programa en el que se narrará cómo era la adultez de los hermanos; sin embargo, este proyecto no cuajó por diferencias entre los famosos.

Ahora que los actores muestran que no hay ninguna rencilla entre ellos, sus fans les hicieron una petición: que vuelvan a los personajes con los que se hicieron famosos, o que al menos vuelvan a trabajar juntos en algún proyecto con comentarios como los siguientes:

"La reunión que necesitábamos".

"Por favor, hagan un nuevo programa en donde ahora sean padres de familia".

"Si Hannah Montana puede hacerlo, ustedes hermanos, pueden hacerlo".

"Ustedes son siguen luciendo como auténticos hermanos".

"El día que ustedes hagan un podcast, la van a romper".

JM

