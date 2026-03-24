¡La locura! Tráiler de "Spider-Man: A Brand New Day" rompe un nuevo récord

El tráiler de Sony Pictures de "Spider-Man: A Brand New Day" superó las mil millones de visualizaciones, de acuerdo con los datos de la empresa de análisis de datos Wavemetrix recogidas este martes por la revista Variety.

El avance actualmente cuenta con mil 100 millones de vistas, consolidándose como el más visto de la historia, según calificó Wavemetrix de acuerdo con información corroborada por la agencia internacional EFE.

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¿Por qué el avance de "Spider-Man: A Brand New Day" significó un hito para el cine?

El adelanto de "Spider-Man: A Brand New Day", que por cierto está protagonizada por Tom Holland, había superado el récord del estreno de un tráiler más visto de todos los tiempo tras alcanzar las 718.6 millones de reproducciones en sus primeras 24 horas.

En apenas ocho horas, el nuevo avance pulverizó el récord de "Deadpool & Wolverine" (2024), que lideraba la tabla con 365 millones de reproducciones.

Con este hito, la cinta supera la marca que el filme de Marvel estableció tras desbancar a "Spider-Man: No Way Home" (2021), la cual ostentaba previamente el título con 355.5 millones de visitas en su primer día.

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¿De qué se trata "Spider-Man: A Brand New Day" y quiénes forman parte de su elenco?

El reparto incluye a Holland, Zendaya, Sadie Sink, Jacob Batalon, Jon Bernthal, Tramell Tillman, Michael Mando y Mark Ruffalo.

De acuerdo con la sinopsis oficial, la nueva entrega salta en el tiempo cuatro años tras los sucesos de "No WAy Home". Peter "vive completamente solo, tras haberse borrado voluntariamente de la vida y los recuerdos de sus seres queridos".

El superhéroe sigue luchando contra el crimen en Nueva York a tiempo completo, "pero a medida que las exigencias aumentan, la presión desencadena una sorprendente evolución física que amenaza su existencia, al tiempo que un nuevo y extraño patrón de crímenes da lugar a una de las amenazas más poderosas a las que se ha enfrentado jamás", continúa la reseña.

JM

