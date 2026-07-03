Después de casi dos años de relación, una gira mundial, un campeonato de la NFL y cientos de especulaciones sobre un posible compromiso, Taylor Swift y Travis Kelce finalmente celebrarán hoy la boda que ha mantenido a la cultura pop pendiente durante meses.

El escenario elegido no podía ser menor: el Madison Square Garden, uno de los recintos más emblemáticos de Nueva York, que fue transformado especialmente para recibir el que ya es considerado el evento social más esperado del año.

De acuerdo con diversos medios estadounidenses, la ceremonia comenzará alrededor de las 17:00 horas y estará precedida por un cóctel para los invitados. Después del intercambio de votos se ofrecerá una recepción y una fiesta que, según el itinerario filtrado, se prolongará hasta aproximadamente las 04:00 horas del sábado.

Sin embargo, el mayor misterio no gira en torno al vestido de la novia ni a los artistas invitados, sino al verdadero estado civil de la pareja. El portal Page Six aseguró que Swift y Kelce ya habrían contraído matrimonio legalmente días antes del evento durante una ceremonia privada realizada únicamente con familiares y amigos cercanos. Una fuente citada por el medio afirmó que “ya están casados”, mientras que un insider de la industria musical en Nashville aseguró que el enlace civil ya fue registrado. Hasta el momento, ninguno de los dos ha confirmado o desmentido la información.

Vista general de los alrededores del Madison Square Garden, donde trabajadores laboran en el montaje de la boda. AFP

Los festejos comenzaron desde ayer con una cena de ensayo a la que asistieron alrededor de un centenar de invitados. Mientras tanto, el Madison Square Garden comenzó a transformarse con una decoración dominada por tonos rosa empolvado, iluminación del mismo color y enormes cortinajes instalados especialmente para la celebración, una estética que diversos asistentes han descrito como una elegante “Garden Party”.

Las primeras celebridades comenzaron a llegar a Nueva York desde ayer. Entre ellas destacan la comentarista deportiva Erin Andrews y su esposo, el exjugador de hockey Jarret Stoll, además del exala cerrada de la NFL Ross Travis, uno de los amigos más cercanos de Kelce. También fueron vistos en la ciudad los jugadores Matthew Stafford y George Kittle, mientras que Donna Kelce, madre del novio, arribó para acompañar a su hijo durante el enlace.

La lista de invitados refleja el alcance que la pareja ha construido entre la música, el deporte y el entretenimiento. De acuerdo con Variety, entre los asistentes figuran Beyoncé, Jay-Z, Selena Gomez, Sabrina Carpenter, Ed Sheeran, Ice Spice, HAIM, Zoë Kravitz, Miranda Lambert, Kelsea Ballerini, Maren Morris, Kane Brown, Little Big Town, además del presidente de AMC, Adam Aron, y Lucian Grainge, director ejecutivo de Universal Music Group. El único nombre que trascendió como ausencia fue el de Harry Styles, quien no podrá asistir por compromisos previos.

A la lista también se sumarían importantes ejecutivos de Disney, entre ellos Bob Iger y Dana Walden, reflejo de la estrecha relación profesional que Swift ha mantenido con la compañía tras el estreno cinematográfico de “The Eras Tour”.

En medio del despliegue mediático, la pareja también sorprendió por una iniciativa filantrópica. Durante esta semana anunciaron donaciones por 26 millones de dólares destinadas a más de veinte organizaciones benéficas enfocadas en combatir la inseguridad alimentaria y apoyar programas comunitarios. Entre las instituciones beneficiadas se encuentran City Harvest, Food Bank for New York City, New York Cares y Los Angeles Regional Food Bank.

Mientras miles de seguidores permanecen atentos a las inmediaciones del Madison Square Garden y las redes sociales siguen cada movimiento de los invitados, permanece la incógnita que podría convertir este enlace en uno de los más singulares de los últimos años: si los reportes son ciertos, la ceremonia de hoy no marcará el inicio legal de la vida matrimonial de Taylor Swift y Travis Kelce, sino la celebración pública de un matrimonio que, discretamente, ya habría comenzado.

CT