Dos décadas después de su exitoso “Confessions on a Dance Floor” (2005), Madonna regresa a las pistas de baile con “Confessions II”, una secuela de aquel álbum en el que reinterpreta su propio estilo y que ha sido muy bien recibido por la crítica especializada.

“Madonna ha creado su álbum más relevante en más de veinte años. Esta gran dama del pop sigue sabiendo cómo hacernos mover”, afirma la prestigiosa revista británica NME del decimoquinto disco de la estadounidense, que sale a la venta en todo el mundo hoy.

De “viaje nostálgico a la pista de baile” en su “álbum más vital en dos décadas”, le califica The Guardian, mientras que The Telegraph asegura que con este trabajo, la cantante de Michigan “reclama su corona”.

Para la BBC, “los primeros 30 minutos son impecables”, empezando por la hipnótica “I feel so free”, que recuerda a Donna Summer, pero cree que el álbum flojea un poco en el medio para elevarse en las canciones autobiográficas, como “Danceteria”. Doce canciones (que llegan a 16 en las ediciones deluxe) que incluyen una colaboración con Sabrina Carpenter (“Bring Your Love”, estrenada en el Festival de Coachella) y otra (“The Test”) con su hija mayor, Lourdes León, conocida como Lolahol en su faceta musical.

Además hay un tema, “Fragile”, dedicado a su hermano Christopher Ciccone, fallecido en 2024 y con el que mantuvo una complicada relación; por su parte, el tema “Bizarre” habla sobre su primer marido, Seann Penn.

“The Test”, “Love Sensation”, “Betrayal” y “L.E.S Girl”, son las cuatro canciones extra que se incluyen en las ediciones deluxe -de vinilo rosa translúcido, con una camiseta con el logo del disco o con cubierta especial-.

CT