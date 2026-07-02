La boda de Taylor Swift con el jugador profesional de los Kansas City Chiefs, Travis Kelce, se celebraría este fin de semana en la ciudad de Nueva York en el Madison Square Garden.

Por ello, se espera que haya cientos de elementos de seguridad alrededor del recinto, así como cierres de varias vialidades en Midtown Manhattan. Asimismo, se presume que el evento durará 2 días, todo esto según entrevistas y un memorándum sobre las estrategias policiales titulado “Boda de Taylor Swift en el Madison Square Garden”.

Estos son algunos de detalles sobre la planificación de seguridad

Según la información difundida, el evento se llevará a cabo este viernes 3 de julio alrededor de las 5:00 p.m., y será una celebración cerrada al público. Por otro lado, la pareja habría invitado a unas 100 personas a una cena de ensayo este jueves a las 6:00 p.m. en el Infosys Theater, ubicado dentro del Garden.

Se esperan grandes aglomeraciones de personas en toda la ciudad, pues coinciden los partidos del Mundial 2026 en el MetLife Stadium, las celebraciones del 4 de julio, día de la independencia de Estados Unidos, y la boda de Taylor Swift.

Los “swifties” son conocidos por su lealtad y pasión por su artista favorita, lo que significa que c ientos o miles de fanáticos podrían aparecer fuera del lugar en donde se celebrará la boda , y esto supone otro reto para los dispositivos de seguridad. Se informó de la instalación de barreras de hormigón, parecidas a las utilizadas en las finales de la NBA, como una medida para proteger a los ciudadanos y evitar percances.

Opiniones encontradas entre las autoridades

La directora ejecutiva de Citizens Union, Grace Rauh, afirmó que las celebraciones resultarían algo positivo para la ciudad:

“Es un anuncio fantástico de lo genial que es Nueva York”, comentó. “Lo entendemos. Somos de aquí. Ella podría casarse en cualquier sitio”.

No obstante, el presidente del sindicato de detectives de Nuev a York, Scitt Munro, opina lo contrario: “Deberían celebrar la boda en Pensilvania o donde sea que ella haya nacido”, y enfatizó que los policías y demás elementos de seguridad han tenido una gran cantidad de horas extras durante las últimas semanas.

Para la cantante la seguridad y privacidad son la mayor prioridad, por lo que todo indica que su boda se llevará a cabo con éxito gracias a la logística alrededor del mismo.

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