Backstreet Boys buscan encabezar el medio tiempo del Super Bowl 2027

Una de las boybands más exitosas y reconocidas de las últimas décadas, Backstreet Boys, s e apuntó para participar en el show de medio tiempo del Super Bowl 2027 , luego de que el artista puertorriqueño Bad Bunny encabezara la edición de este año.

El grupo conformado por AJ McLean, Howie Dorough, Nick Carter, Kevin Richardson y Brian Littrell compartió su interés por formar parte del espectáculo más visto del mundo durante su residencia Into The Millennium en Las Vegas , donde interpretan su nostálgica lista de éxitos y lucen sus distintivos atuendos coordinados.

Te puede interesar: Jimmy Kimmel se burla de republicanos que se quejan del show de Bad Bunny

“¿Qué les parece? Backstreet Boys: Medio Tiempo del Super Bowl 2027”, preguntó AJ McLean al público durante su concierto en el Las Vegas Sphere el pasado 11 de febrero, según un video compartido en redes sociales.

"¡Hagámoslo realidad! ¿Por qué no? Es en Los Ángeles, a la vuelta de la esquina", expresó el cantante, lo que ocasionó una ovación extrema entre sus seguidores.

¿Quiénes son los Backstreet Boys?

Formada en 1993 en Orlando, Florida, la agrupación se convirtió en un fenómeno global a finales de los años 90.

En este Super Bowl, la banda estuvo presente, ya que T-Mobile presentó a los Backstreet Boys cantando una versión de su éxito de 1999 "I Want It That Way". Los Backstreet Boys regresaron en un comercial estilo karaoke para Coinbase, que animó a los espectadores a cantar el éxito de 1997 "Everybody (Backstreet's Back)".

Nick reveló previamente que la banda declinó ser cabeza de cartel del Super Bowl de 2001 y, en su lugar, cantaron el himno nacional.

Los Backstreet Boys han vendido más de 100 millones de discos en todo el mundo, lo que los posiciona como la boy band más vendida de todos los tiempos.

Su segundo álbum internacional, "Backstreet's Back" (1997), y especialmente "Millennium" (1999), con éxitos como "I Want It That Way", "Larger Than Life" y "Show Me the Meaning of Being Lonely", los consolidaron como líderes absolutos del pop juvenil.

"Millennium" fue uno de los álbumes más vendidos de 1999 y rompió récords al debutar con más de un millón de copias en su primera semana en Estados Unidos. A lo largo de su carrera han obtenido múltiples premios, entre ellos Billboard Music Awards, American Music Awards y nominaciones al Grammy.

También puedes leer: Esto dicen las autoridades sobre ataque cerca de rancho de Los Aguilar

A diferencia de muchas agrupaciones de su generación, Backstreet Boys ha mantenido continuidad y vigencia durante más de tres décadas. Tras una pausa y la salida temporal de Kevin Richardson (quien regresó en 2012), el grupo se reinventó con giras mundiales exitosas.

Su legado no solo definió la era dorada de las boy bands en los 90, sino que también sentó las bases para el fenómeno global de las agrupaciones pop masculinas posteriores.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

XP