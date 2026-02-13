Horóscopo Chino: Signos que encuentran el amor este 14 de febrero

El Año Nuevo Chino, en 2026, se rige por el Caballo de Fuego, animal destacado por su energía intensa e impulsiva, la cual invita a todos los signos a dejar su zona de confort.

Asimismo, según la tradición oriental, el Caballo de Fuego se relaciona con la libertad, la valentía y la inquietud de experimentar nuevas vivencias. En el ámbito amoroso, es el momento perfecto para darle una oportunidad al romance.

En víspera del día de San Valentín, son varios los signos del Horóscopo Chino que se verán beneficiados , y es probable que encuentren el amor este 14 de febrero. A continuación te detallamos qué animales serán los afortunados.

¿Qué signos del Horóscopo Chino encontrarán el amor este 14 de febrero?

Conejo

El Año Nuevo Chino, para el conejo, trae consigo una gran oportunidad para salir de su zona de confort en todos los aspectos, pero más enfocado en la parte emocional. Por ello, es importante que las personas de este signo salgan y conozcan el mundo para crear nuevos vínculos emocionales, y poder conectar con esa persona que llevan manifestando por algún tiempo. Asimismo, las relaciones que se formen durante este periodo de tiempo traerán consecuencias favorables a largo plazo.

Tigre

El Caballo de Fuego, para este signo, ayudará a aspectos como la pasión y la atracción, por lo que las personas regidas por el Tigre experimentarán vínculos espontáneos y muy significativos durante este mes. Asimismo, si están conociendo a una persona especial de cara al 14 de febrero, es momento de no bajar la guardia, pues podría ser la persona “indicada”.

Caballo

Como el signo protagonista de este Año Nuevo Chino, el caballo trae consigo una energía que favorece a las conexiones amorosas; desde el comienzo de nuevas relaciones (no solo de pareja), además de interacciones especiales para aquello que ya se encuentran en una relación. Por ello, San Valentín es una fecha significativa en ambos casos; este día puede dar marcha a pasos más significativos.

Dragón

Este animal se identifica por su gran carisma, el cual se potenciará durante el Año del Caballo de Fuego. Por ello, las personas que se rigen por el dragón deben tomarse este 14 de febrero con mucha seriedad, ya que en esta fecha se podrían dar encuentros apasionados, así como conversaciones profundas que pueden cambiar el rumbo de su vida amorosa. Se recomienda mantenerse atentos a la intuición para tomar las mejores decisiones.

Perro

Las personas nacidas en este signo se verán favorecidas con relaciones sólidas, con la lealtad y la honestidad como las bases de estas. Por su parte, el día de San Valentín no propiciará una conexión romántica inminente, sin embargo, se recomienda prestar especial atención a las conexiones generadas durante esta fecha, ya que una gran relación puede nacer desde una buena amistad.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

AL