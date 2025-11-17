El pasado 7 de noviembre se estrenó en Netflix la nueva versión de Frankenstein , a cargo del cineasta tapatío, Guillermo del Toro, una historia que soñaba con adaptar. Esta nueva versión fue la sensación en varios de los festivales internacionales de cine más importantes del mundo, especialmente el de Venecia.

Uno de los factores más destacados del filme es su elenco, en el que se encuentra Jacob Elordi como “la criatura”, Oscar Isaac como el doctor Víctor Frankenstein, y Mia Goth como Lady Elizabeth Harlander.

Esta última ha causado gran furor entre el público, no solo por su impecable actuación y los increíbles vestuarios que llevó a lo largo de la película, sino porque, aunque tal vez muchos no se dieron cuenta, la actriz británica con ascendencia brasileña, interpretó a otro personaje en la cinta.

El doble papel de Mia Goth en Frankenstein

Mia Goth, conocida por sus papeles en películas “slasher” y de terror, como Infinity Pool, Suspiria, y la trilogía de X (X, Pearl y Maxxxine), la actriz de 32 años está dando bastante de qué hablar, gracias a su doble actuación en Frankenstein.

Y es que esta no es la primera vez que la también modelo interpreta un papel doble en una película ; en X, le da vida a Maxine, una actriz de cine para adultos que aspira a ser una superestrella de Hollywood, y a la versión anciana de Pearl, protagonista de la precuela del mismo nombre, quien, muchos años atrás, también soñaba con salir de su pequeña granja y triunfar como actriz y bailarina del cine mudo (como podemos ver en su película).

En la nueva obra maestra de Guillermo del Toro, Goth interpreta a Lady Elizabeth Harlander, la prometida de William, hermano de Víctor Frankenstein , y el interés amoroso de este último. Además, su personaje es una de las pocas personas que muestran verdadera empatía por la criatura.

Sin embargo, algo que probablemente muchas personas no notaron, es que este no es el único personaje al que Mia Goth le da vida en el filme. Antes de que aparezca Elizabeth en escena, podemos ver a la actriz en el flashback que corresponde a la infancia del doctor Frankenstein, como su madre, Claire, un personaje que, a pesar de ser breve, juega un rol clave dentro de la historia.

Una gran labor en vestuario y maquillaje

El por qué muchos espectadores no habían notado esto, es debido al gran trabajo de maquillaje, peluquería y vestuario por parte del equipo de caracterización , ya que si se observa a ambos personajes juntos, es difícil notar que son interpretados por una misma persona.

Según Kate Hawley, directora de vestuario, y Mike Hill como maquillador, tuvieron que elaborar una prótesis de nariz, más parecida a la de Oscar Isaac (Víctor), para crear la ilusión de un verdadero parentezco entre madre e hijo.

A su vez, Claire tiene las cejas más pobladas que Elizabeth, y utilizan diferente colorimetría; mientras Claire Frankenstein usa colores rojizos, Lady Elizabeth viste tono más verdosos y azules.

ESPECIAL / NETFLIX

Mia Goth asegura que, a Del Toro se le ocurrió la idea de que interpretara ambos papeles, luego de saber que Goth es madre. “Entonces vi cómo se le iluminaban los ojos”, recuerda la actriz. “Me dijo que aún no tenía claro quién sería Elizabeth. Me pregunto si, en ese momento, ya empezó a relacionar a Elizabeth y Claire. Por mucho que Claire sea la madre de Víctor, también creo que Elizabeth tiene un lado increíblemente maternal”.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

AL