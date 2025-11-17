Disney lanza el primer tráiler de Moana live-action; ¿cuándo se estrena la película?

Disney por fin parece haber tomado nota de las críticas y ahora apuesta por un live-action a la altura de lo que el público exige. Así lo deja ver el primer tráiler de la versión real de Moana, estrenado este lunes 17 de noviembre, donde el nivel visual llamó la atención por lo pulido que luce , al grado de que varios usuarios aseguran que parece trabajado con apoyo de inteligencia artificial.

La compañía ya había adelantado algunos detalles, pero con este avance queda claro que Moana podría convertirse en una de sus adaptaciones más sólidas hasta ahora.

¿Qué sabemos del live action?

Disney confirmó que la película llegará a cines el 10 de junio de 2026 y que la música correrá a cargo de Lin-Manuel Miranda, el mismo detrás de Encanto. También se hizo oficial que Dwayne Johnson volverá como Maui.

La actriz australiana Catherine Laga'aia será la nueva Moana, acompañada por talento de Nueva Zelanda y Samoa: John Tui como el Jefe Tui, Frankie Adams como Sina y Rena Owen como la abuela Tala.

La dirección estará en manos de Thomas Kail, conocido por Hamilton en Broadway y Disney+, además de Grease Live y la serie We Were the Lucky Ones.

¿Qué se ve en el tráiler?

El primer vistazo presenta a Moana adentrándose en aguas misteriosas, replicando casi cuadro por cuadro la atmósfera de la cinta animada. También aparece la silueta de Dwayne Johnson como el semidiós Maui, reforzando que la historia seguirá muy de cerca la original.

La fidelidad del adelanto generó expectativas altas, y muchos esperan que esta versión pueda competir con fuerza frente a las nuevas producciones de DreamWorks que vienen en camino.

Disney no ha dado más detalles, pero si el tráiler es un reflejo de lo que veremos, Moana se perfila como uno de los live-action más prometedores del estudio.

