Lunes, 18 de Mayo 2026

LO ÚLTIMO DE Entretenimiento

Entretenimiento |

Conoce los estrenos de HBO Max del 18 al 24 de mayo

Esta semana llega a HBO Max un thriller policiaco protagonizado por Denzel Washington, Rami Malek y Jared Leto

Por: Nancy Andrade Jáuregui

Solo elige tu estado de ánimo y deja que la programación de este fin de semana en el streaming se encargue del resto. CORTESÍA/ HBO Max Latinoamérica

Solo elige tu estado de ánimo y deja que la programación de este fin de semana en el streaming se encargue del resto. CORTESÍA/ HBO Max Latinoamérica

HBO Max se prepara para los mejores estrenos esta semana del 18 al 24 de mayo, aunque en los próximos días sólo llega al gran catálogo del streaming un thriller policiaco que no te puedes perder, también se estrenarán los capítulos semanales de series en emisión. 

Te recomendamos: Reik celebra dos décadas de éxitos con show en la Arena Guadalajara

“Pequeños Secretos” llega a HBO Max el 20 de mayo

HBO Max sigue reforzando su catálogo con producciones destacadas y una de ellas es “The Little Things", conocida en español como “Pequeños secretos", un thriller policiaco protagonizado por Denzel Washington, Rami Malek y Jared Leto que llega al streaming el 20 de mayo. 

La cinta, estrenada originalmente en 2021, llegó al servicio de streaming y rápidamente llamó la atención por su historia llena de suspenso y por las actuaciones de su elenco principal.

“Pequeños Secretos” está ambientada en la década de los 90 y sigue la historia de un sheriff interpretado por Denzel Washington, quien regresa a Los Ángeles y se une a un detective de homicidios encarnado por Rami Malek para investigar una serie de asesinatos; durante la búsqueda, ambos intentan capturar a un enigmático sospechoso, interpretado por Jared Leto, relacionado con crímenes cometidos bajo un mismo patrón contra jóvenes mujeres.

Además, la producción obtuvo reconocimiento en importantes premiaciones, incluyendo una nominación al Golden Globe Awards para Jared Leto como mejor actor de reparto, categoría en la que también fue considerado por el Screen Actors Guild Awards.

La película fue escrita y dirigida por John Lee Hancock, reconocido por títulos como “The Blind Side” y “The Founder”. La producción y distribución estuvo a cargo de Warner Bros.

     

Lee también: J Balvin desata la fiesta en la Arena VFG

Estrenos de la semana en HBO Max

  • 11 de mayo- Un Show Más: Las cintas perdidas. 
  • 13 de mayo- Judas y el Mesías negro.
  • 15 de mayo- La cabra que cambió el juego- GOAT.
  • 15 de mayo- Terrifier 3: Payaso Siniestro.

Nuevos episodios de la semana en HBO Max 

  • Euphoria.
  • La promesa.
  • Yabani: Corazón salvaje.
  • Hacks.
  • Rooster.
  • The Comeback.
  • Hombre a medias.
  • Escenario soñado.
  • Georgie y Mandy: Su primer matrimonio.
  • Supervivencia al desnudo.
CORTESÍA/ HBO Max Latinoamérica.  
CORTESÍA/ HBO Max Latinoamérica.   

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * 

NA

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones