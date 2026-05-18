HBO Max se prepara para los mejores estrenos esta semana del 18 al 24 de mayo, aunque en los próximos días sólo llega al gran catálogo del streaming un thriller policiaco que no te puedes perder, también se estrenarán los capítulos semanales de series en emisión. HBO Max sigue reforzando su catálogo con producciones destacadas y una de ellas es "The Little Things", conocida en español como "Pequeños secretos", un thriller policiaco protagonizado por Denzel Washington, Rami Malek y Jared Leto que llega al streaming el 20 de mayo. La cinta, estrenada originalmente en 2021, llegó al servicio de streaming y rápidamente llamó la atención por su historia llena de suspenso y por las actuaciones de su elenco principal."Pequeños Secretos" está ambientada en la década de los 90 y sigue la historia de un sheriff interpretado por Denzel Washington, quien regresa a Los Ángeles y se une a un detective de homicidios encarnado por Rami Malek para investigar una serie de asesinatos; durante la búsqueda, ambos intentan capturar a un enigmático sospechoso, interpretado por Jared Leto, relacionado con crímenes cometidos bajo un mismo patrón contra jóvenes mujeres.Además, la producción obtuvo reconocimiento en importantes premiaciones, incluyendo una nominación al Golden Globe Awards para Jared Leto como mejor actor de reparto, categoría en la que también fue considerado por el Screen Actors Guild Awards.La película fue escrita y dirigida por John Lee Hancock, reconocido por títulos como "The Blind Side" y "The Founder". La producción y distribución estuvo a cargo de Warner Bros.