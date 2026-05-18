¡MasterChef México 2026 arrancó sus transmisiones este domingo 17 de mayo con una propuesta de televisión que incluye un sistema de cámaras encendidas durante todo el día! El objetivo de la producción es mostrar la convivencia de los aspirantes en tiempo real. Esta modificación permite a los espectadores observar el desempeño de los cocineros fuera de los retos de cocina, exponiendo las estrategias de cada participante con entusiasmo.

El primer delantal entregado y la salida de Leticia

La fase de selección dividió a los aspirantes en grupos de diez personas con un límite de veinte minutos para cocinar. Leticia, conocida como “Diablita”, originaria del municipio de Reynosa, captó la atención de la audiencia durante los primeros minutos de la emisión. La participante presentó una receta de su autoría que, con todo y su esfuerzo, no logró cumplir con los requerimientos del panel de expertos.

Los jueces determinaron que su preparación carecía de los elementos de técnica para avanzar a la etapa de la competencia. Esta decisión convirtió a la concursante de Tamaulipas en la primera eliminada de la temporada. Al entregar su delantal, la cocinera expresó sorpresa por abandonar el programa durante la etapa de inicio, despidiéndose de sus compañeros en el foro de grabación con una sonrisa.

Los rostros que habitan la cocina de televisión

¡El filtro de inicio definió a los competidores que ingresaron a las instalaciones del programa para comenzar su formación con actitud de triunfo! La lista incluye perfiles como Javier Lara, María del Carmen Ramos, Ricardo Hernández y Nahieli Jácome. A este grupo de seleccionados se sumaron Carmen Fuentes, Michelle Malacara, Luis Ramos y Flor Ramírez tras superar las pruebas de degustación.

El elenco de esta edición se complementa con Jazmín Bernal, Camila Souza, Ángel Villamar Carrillo, Daniela Parra y Arturo López Santillán. También aseguraron su lugar en las estaciones de trabajo Alberto Palomino, Ixdit Vega, Lourdes, Claudia Ruíz, Emmanuel Chiang y Diego de León Carrillo. El creador de contenido Julio Vázquez ingresó al grupo gracias a los votos emitidos por los usuarios de internet.

Reglas de evaluación y participación de la audiencia

El mecanismo de expulsión abandonó el formato de un solo episodio de domingo para extenderse por varios días de la semana. El proceso comienza los jueves, cuando los concursantes con bajo rendimiento en las pruebas reciben castigos de cocina. El participante con la preparación de calidad inferior obtiene de inmediato un delantal negro que lo coloca en riesgo de abandonar las instalaciones del concurso.

Los retos de presión continúan durante el fin de semana para definir a los demás sentenciados de la jornada. El domingo, los cocineros en riesgo enfrentan una prueba de técnica bajo la supervisión de Zahie Téllez, Poncho Cadena y Adrián Herrera. El concursante con el resultado de desventaja en la degustación debe abandonar el foro de TV Azteca de forma permanente.

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¡La audiencia cuenta con herramientas de internet para influir en el desarrollo del concurso de gastronomía de una manera dinámica! Los televidentes pueden emitir votos por sus perfiles de preferencia mediante las plataformas de la televisora del Ajusco. El competidor con cantidad superior de votos obtiene inmunidad de semana y ventajas de estrategia para utilizar en los enfrentamientos contra sus compañeros de temporada.

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Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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