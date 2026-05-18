El estreno de la nueva temporada encendió los fogones y las emociones en "la cocina más famosa de México". ¡ No te pierdas ningún detalle de MasterChef 24/7 ! Te presentamos a los participantes confirmados y la lista completa de los talentos que buscan el codiciado premio.

La tensión se hizo presente desde el primer desafío, el cual culminó con la sorpresiva salida de Leticia. La cocinera originaria de Reynosa destacó por su carisma arrollador, pero su platillo no logró convencer al exigente panel de jueces . Con esta decisión, se convirtió en la primera eliminada oficial, dejando claro que el nivel de exigencia no permite errores.

¿Cómo funciona el nuevo formato del reality?

Esta edición mostrará la vida de los concursantes a toda hora. Los seguidores pueden observar las estrategias y momentos de estrés a través de Disney+ y Azteca Uno . El público ahora tiene un rol activo, ya que sus votos influyen en las ventajas y salvaciones de los cocineros durante los retos de la semana .

La conducción del programa recae en el talento de Claudia Lizaldi, quien acompaña a los aspirantes en cada etapa del concurso. Por otro lado, el panel de críticos está conformado por los reconocidos chefs Zahie Téllez, Poncho Cadena y Adrián Herrera. Estos expertos evalúan la técnica, el sabor y la presentación de cada preparación, exigiendo platillos de calidad profesional para otorgar el delantal blanco.

Conoce a los cocineros del delantal blanco

Durante el primer capítulo, los aspirantes enfrentaron pruebas de tiempo límite para demostrar su sazón y asegurar su permanencia. Tras la degustación, 21 talentos superaron el obstáculo inicial y se ganaron su lugar en la competencia . A continuación, te compartimos la lista de los competidores que permanecen "vivos" hasta el momento en la cocina de MasterChef México 24/7.

Julio Vázquez

Michelle Malacara

Luis Alfonso Ramos

Emmanuel Chiang

Carmen Fuentes

Flor Ramírez

Jazmín Bernal

Camila Souza

Ángel "Antrax" Villamar

Daniela Parra

Ixdit Vega

Lourdes "Lula" Cruz

Claudia Ruíz

Diego Carrillo

Bruno "Lancer" Bautista

Ricardo Hernández

María del Carmen Ramos

Javier Lara

Nahieli "Nash" Jácome

Arturo López

Alberto "Ramahá" Palomino

El último lugar en disputa y lo que viene

A pesar de tener a 21 cocineros listos para los próximos desafíos, todavía queda un espacio disponible en las estaciones de trabajo. Los jueces no lograron un consenso definitivo, por lo que la decisión final quedó en manos de la audiencia mediante una votación en línea . Los candidatos que buscan esta última oportunidad son Pablo Villagrán, José Olmedo "Cheché" y Fernanda Sarmiento.

La dinámica de los próximos días incluirá cajas misteriosas, batallas por equipos y retos de salvación que pondrán a prueba la resistencia de todos.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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