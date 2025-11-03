Lunes, 03 de Noviembre 2025

LO ÚLTIMO DE Entretenimiento

Entretenimiento | Cirque du Soleil

Estos son los mejores boletos para el Cirque du Soleil en Guadalajara

Te compartimos el precio y las mejores locaciones de los boletos que quedan para OVO, el nuevo espectáculo del Cirque du Soleil en Guadalajara

Por: Fabián Flores

En OVO, el nuevo espectáculo del Cirque du Soleil, los insectos trabajan, comen, revolotean y juegan, mostrando la belleza de su universo oculto. EL INFORMADOR / ARCHIVO / ESPECIAL / Cirque du Soleil

En OVO, el nuevo espectáculo del Cirque du Soleil, los insectos trabajan, comen, revolotean y juegan, mostrando la belleza de su universo oculto. EL INFORMADOR / ARCHIVO / ESPECIAL / Cirque du Soleil

Cirque du Soleil, la empresa de entretenimiento circense originaria de Canadá, traerá a Guadalajara el espectáculo OVO desde el 5 y hasta el 7 de noviembre de este 2025 en la Arena VFG. No te pierdas de este espectáculo de talla internacional y adquiere ya tus boletos.

En este show circense conocerás a un extraño insecto que se enamorará de una llamativa mariquita. Su historia de amor revelará un micromundo bullicioso debajo de nosotros, los humanos, lleno de insectos dinámicos y acrobáticos: un reino de actividad e interacción incesantes.

Este deslumbrante espectáculo sumergirá a las y los espectadores en un ecosistema rebosante de vida, que muestra las extraordinarias aventuras de los insectos mientras comen, revolotean y se cortejan en medio de un torbellino de energía y emoción. Cuando aparece un misterioso huevo, la curiosidad se enciende, revelando las bellas complejidades del amor y la vida en este reino oculto.

Con sus impresionantes efectos visuales, acrobacias extraordinarias y una historia conmovedora, OVO invita al público a experimentar la magia y las maravillas de la naturaleza como nunca antes.

Lee también: Calaverandia: ¿Cuándo es el último día para visitar el parque temático?

Boletos para el Cirque du Soleil

A continuación, te compartimos los boletos más baratos y con las mejores locaciones que quedan disponibles en Ticketmaster. ¡No te quedes fuera de esta asombrosa experiencia!

Miércoles 5 de noviembre de 2025, 21:00 horas

 Localidades de la Arena VFG. ESPECIAL / Ticketmaster
Localidades de la Arena VFG. ESPECIAL / Ticketmaster
Precio y locaciones en la Arena VFG. ESPECIAL / Ticketmaster 
Precio y locaciones en la Arena VFG. ESPECIAL / Ticketmaster 
 Precio y locaciones en la Arena VFG. ESPECIAL / Ticketmaster 
Precio y locaciones en la Arena VFG. ESPECIAL / Ticketmaster 
 Precio y locaciones en la Arena VFG. ESPECIAL / Ticketmaster 
Precio y locaciones en la Arena VFG. ESPECIAL / Ticketmaster 

Jueves 6 de noviembre de 2025, 21:00 horas

 Localidades de la Arena VFG. ESPECIAL / Ticketmaster 
Localidades de la Arena VFG. ESPECIAL / Ticketmaster 
  Precio y locaciones en la Arena VFG. ESPECIAL / Ticketmaster 
 Precio y locaciones en la Arena VFG. ESPECIAL / Ticketmaster 
  Precio y locaciones en la Arena VFG. ESPECIAL / Ticketmaster 
 Precio y locaciones en la Arena VFG. ESPECIAL / Ticketmaster 
  Precio y locaciones en la Arena VFG. ESPECIAL / Ticketmaster 
 Precio y locaciones en la Arena VFG. ESPECIAL / Ticketmaster 
  Precio y locaciones en la Arena VFG. ESPECIAL / Ticketmaster 
 Precio y locaciones en la Arena VFG. ESPECIAL / Ticketmaster 

Viernes 7 de noviembre de 2025, 21:00 horas

 Localidades de la Arena VFG. ESPECIAL / Ticketmaster  
Localidades de la Arena VFG. ESPECIAL / Ticketmaster  
 Precio y locaciones en la Arena VFG. ESPECIAL / Ticketmaster 
Precio y locaciones en la Arena VFG. ESPECIAL / Ticketmaster 

Te recomendamos: Escucha en Apple Music las canciones de HUNTR/X sin parar con esta promoción

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones