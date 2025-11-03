Cirque du Soleil , la empresa de entretenimiento circense originaria de Canadá, traerá a Guadalajara el espectáculo OVO desde el 5 y hasta el 7 de noviembre de este 2025 en la Arena VFG . No te pierdas de este espectáculo de talla internacional y adquiere ya tus boletos.

En este show circense conocerás a un extraño insecto que se enamorará de una llamativa mariquita. Su historia de amor revelará un micromundo bullicioso debajo de nosotros, los humanos, lleno de insectos dinámicos y acrobáticos: un reino de actividad e interacción incesantes.

Este deslumbrante espectáculo sumergirá a las y los espectadores en un ecosistema rebosante de vida, que muestra las extraordinarias aventuras de los insectos mientras comen, revolotean y se cortejan en medio de un torbellino de energía y emoción. Cuando aparece un misterioso huevo, la curiosidad se enciende, revelando las bellas complejidades del amor y la vida en este reino oculto.

Con sus impresionantes efectos visuales, acrobacias extraordinarias y una historia conmovedora, OVO invita al público a experimentar la magia y las maravillas de la naturaleza como nunca antes.

Boletos para el Cirque du Soleil

A continuación, te compartimos los boletos más baratos y con las mejores locaciones que quedan disponibles en Ticketmaster. ¡No te quedes fuera de esta asombrosa experiencia!

Miércoles 5 de noviembre de 2025, 21:00 horas

Localidades de la Arena VFG. ESPECIAL / Ticketmaster

Jueves 6 de noviembre de 2025, 21:00 horas

Localidades de la Arena VFG. ESPECIAL / Ticketmaster

Viernes 7 de noviembre de 2025, 21:00 horas

Localidades de la Arena VFG. ESPECIAL / Ticketmaster

