Si te gustan las comedias, actualmente las salas de cine comerciales tienen en su programación la película Cuando el cielo se equivoca protagonizada por Keanu Reeves y dirigida por Aziz Ansari.

Cuando el cielo se equivoca. ESPECIAL/CORAZÓN FILMS.

La trama se centra en Gabriel, un ángel bienintencionado, pero bastante inepto, sin embargo, lo que quiere realmente es hacer algo más trascendente por los seres humanos.

Por eso, baja a la Tierra con el propósito de ayudar a Arj, un organizador de conciertos en apuros y a Jeff, un rico inversor de capital riesgo. Aunque las intenciones del angelical Gabriel son buenas, las consecuencias de sus actos no serán las esperadas.

Cuando el cielo se equivoca

(Good Fortune)

De Aziz Ansari.

Con Keanu Reeves, Seth Rogen, Aziz Ansari, Keke Palmer, Sandra Oh.

Estados Unidos, 2025.

