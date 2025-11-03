Lunes, 03 de Noviembre 2025

La recomendación de hoy en la cartelera de cine es “Cuando el cielo se equivoca”

Quienes disfrutan las comedias la película Cuando el cielo se equivoca es una de las opciones que existen en la cartelera de cine de la ciudad

Por: Xochitl Martínez

"Cuando el cielo se equivoca" ya está en la cartelera de cine tapatía. ESPECIAL/CORAZÓN FILMS.

Si te gustan las comedias, actualmente las salas de cine comerciales tienen en su programación la película Cuando el cielo se equivoca protagonizada por Keanu Reeves y dirigida por Aziz Ansari.

Cuando el cielo se equivoca. ESPECIAL/CORAZÓN FILMS.

La trama se centra en Gabriel, un ángel bienintencionado, pero bastante inepto, sin embargo, lo que quiere realmente es hacer algo más trascendente por los seres humanos.

Cuando el cielo se equivoca. ESPECIAL/CORAZÓN FILMS.

Por eso, baja a la Tierra con el propósito de ayudar a Arj, un organizador de conciertos en apuros y a Jeff, un rico inversor de capital riesgo. Aunque las intenciones del angelical Gabriel son buenas, las consecuencias de sus actos no serán las esperadas.

Cuando el cielo se equivoca

(Good Fortune)

De Aziz Ansari.

Con Keanu Reeves, Seth Rogen, Aziz Ansari, Keke Palmer, Sandra Oh.

Estados Unidos, 2025.

