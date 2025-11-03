Conciertos en Guadalajara: Cartelera completa de noviembre

Entre fiestas, sorpresas, música y arte, noviembre llegó a la ciudad de Guadalajara con toda la energía que se espera del penúltimo mes del año, en donde cientos de tapatíos esperan ver a algunos de sus artistas favoritos y disfrutar de un buen momento acompañados del ritmo y la vibra de los mejores shows del momento .

A lo largo de los años, la Perla Tapatía se ha consolidado como una de las urbes con mayor afluencia musical, ya que sus múltiples escenarios, su ubicación y su popularidad la convierten en el espacio perfecto para que artistas, tanto nacionales como internacionales, la elijan para presentar sus shows.

Así que, si eres amante de la música y quieres pasar un buen rato, ya sea por tu cuenta o de la mano de tus amigos y familiares, a continuación te compartimos todos los conciertos que la capital jalisciense tendrá este mes de noviembre.

Cartelera de conciertos en Guadalajara – noviembre

Molchat Doma

Fecha: Miércoles 5 de noviembre

Horario: 9:30 pm

Lugar: C4 Concert House

Precio: $857.25 - $1,257.30

Conciertos de la Filarmónica de Jalisco

Fecha: Jueves 6, domingo 9, jueves 13, domingo 16, jueves 20, jueves 27 y domingo 30 de noviembre

Horario: Varios horarios

Lugar: Teatro Degollado

Precio: $100 - $300

Corona Capital Session

Fecha: Jueves 6 de noviembre

Horario: 4:00 pm

Lugar: Estadio 3 de Marzo U.A.G.

Precio: $1,659 - $2,781

Los Parra en concierto

Fecha: Viernes 7 de noviembre

Horario: 9:00 pm

Lugar: Auditorio Telmex

Precio: $350 - $2,500

Caligaris en concierto

Fecha: Viernes 7 de noviembre

Horario: 9:00 pm

Lugar: Teatro Diana

Festival Hermoso Cariño

Fecha: Sábado 8 de noviembre

Horario: 2:00 pm

Lugar: Concha Acústica del Parque Agua Azul

Precio: $950 - $1,150

Kevin Kaarl: Ultra Sodade Tour 2025

Fecha: Sábado 8 de noviembre

Horario: 9:00 pm

Lugar: Auditorio Telmex

Precio: $732 - $1,620

Queen Sinfónico

Fecha: Sábado 8 de noviembre

Horario: 9:00 pm

Lugar: Teatro Diana

Precio: $400 - $1,200

Emmanuel y Mijares

Fecha: Jueves 13 de noviembre

Horario: 9:00 pm

Lugar: Auditorio Telmex

Precio: $854 - $3,416

La última y nos vamos: Carlos Cuevas y la Sonora Santanera

Fecha: Viernes 14 de noviembre

Horario: 9:00 pm

Lugar: Auditorio Telmex

Precio: $427 - $2,074

Los Cafres

Fecha: Viernes 14 de noviembre

Horario: 9:00 pm

Lugar: Teatro Diana

Precio: $732 - $1,586

Antídoto Liviano

Fecha: Viernes 14 de noviembre

Horario: 8:00 pm

Lugar: Teatro Diana

Precio: $268

Rauw Alejandro

Fecha: Sábado 15 de noviembre

Horario: 8:30 pm

Lugar: Arena VFG

Precio: $1,085.75 - $3,159.75

Alemán + Gera MX

Fecha: Sábado 15 de noviembre

Horario: 9:00 pm

Lugar: Auditorio Telmex

Precio: $732 - $2,000

Little Giant Chinese Chamber

Fecha: Sábado 15 de noviembre

Horario: 8:00 pm

Lugar: Teatro Diana

Precio: $100

BrokenChesse Rock Fest

Fecha: Sábado 15 de noviembre

Horario: 12:00 pm

Lugar: Concha Acústica Guadalajara

Precio: $750

Dillom

Fecha: Domingo 16 de noviembre

Horario: 7:00 pm

Lugar: C4 Concert House

Precio: $885.82 - $1,251.58

Druida Fest 2025

Fecha: Domingo 16 de noviembre

Horario: 9:00 pm

Lugar: Foro Independencia

Precio: $500 - $850

Guitarricadelafuente

Fecha: Miércoles 19 de noviembre

Horario: 9:00 pm

Lugar: Teatro Estudio Cavaret

Precio: $915

Los Tigres del Norte

Fecha: Jueves 20 y viernes 21 de noviembre

Horario: 9:00 pm

Lugar: Auditorio Telmex

Precio: $400 - $2,200

Pnau

Fecha: Viernes 21 de noviembre

Horario: 10:30 pm

Lugar: C4 Concert House

Precio: $742.95 - $971.55

Víctor García: “Mi regreso tour”

Fecha: Viernes 21 de noviembre

Horario: 9:00 pm

Lugar: Teatro Diana

Precio: $610 - $2,200

NSQK

Fecha: Sábado 22 de noviembre

Horario: 9:00 pm

Lugar: Auditorio Telmex

Precio: $500 - $1,400

Russian Red

Fecha: Domingo 23 de noviembre

Horario: 9:00 pm

Lugar: C3 Stage

Precio: $650 - $950

Apocalyptica

Fecha: Martes 25 de noviembre

Horario: 9:00 pm

Lugar: Auditorio Telmex

Precio: $600 - $2,200

Manuel Medrano

Fecha: Miércoles 26 de noviembre

Horario: 9:00 pm

Lugar: Auditorio Telmex

Precio: $990 - $2,280

Edén Muñoz

Fecha: Jueves 27, viernes 28 y sábado 29 de noviembre

Horario: 9:00 pm

Lugar: Auditorio Telmex

Precio: $400 - $3,600

Fernando Delgadillo y Alejandro Filio

Fecha: Viernes 28 de noviembre

Horario: 8:30 pm

Lugar: Teatro Diana

Precio: $850 - $1,200

Festival Echoes

Fecha: Sábado 29 de noviembre

Horario: 6:00 pm

Lugar: Tesistown

Precio: $1,280 - $1,890

Los Auténticos Decadentes

Fecha: Domingo 30 de noviembre

Horario: 9:00 pm

Lugar: Auditorio Telmex

Precio: $300 - $1,400

Tattoo Music Festival

Fecha: Viernes 28, sábado 29 y domingo 30 de noviembre

Horario: 12:00 pm

Lugar: Pabellón Cultural Universitario

Precio: $742.95 - $2,171.70

Con una agenda repleta de talento y diversidad musical, noviembre promete ser un mes inolvidable para Guadalajara .

Así que no hay excusa, elige tu concierto favorito, reúne a tus amigos y disfruta del vibrante panorama artístico que la Perla de Occidente tiene preparado para cerrar el año con ritmo y emoción.

