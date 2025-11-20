Así se ve Fátima Bosch sin maquillaje, representante de México en Miss Universo 2025

Fátima Bosch, de tan solo 26 años, ha destacado por su belleza, porte y gracia al representar a México en el certamen de belleza más importante del mundo: Miss Universo 2025.

Más allá de los momentos fotografiables, Bosch ha demostrado en diferentes ocasiones durante esta travesía que es una concursante fiel y dedicada , que no permitirá que sobajen a su país de ninguna manera, lo que le ha valido ganarse el cariño y la empatía del público.

En la pasarela, Fátima se ha dejado ver con un vestido de gala dorado con cadenas de cristales que caían por sus brazos, además de desfilar en traje de baño rojo y portar un traje típico inspirado en la deidad mexica Xochiquétzal.

Fátima brilla en Miss Universo 2025 con estilo, seguridad y una personalidad que conquista a miles. INSTAGRAM/@fatimaboschfdz

En cada una de sus apariciones ante la prensa y el público, Fátima se ha mostrado con una imagen elegante, pulcra y, sobre todo, con un maquillaje impecable, responsable de la duda que algunos fanáticos se plantean sobre cómo luce realmente la Miss México.

Desde que comenzó el concurso, cientos de interesados han debatido en redes sociales sobre la belleza real de las participantes y si realmente serían seleccionadas en caso de que los productos de belleza estuvieran prohibidos en la competencia.

Fátima Bosch le contesta a los haters

En el caso de Fátima, esto no parece ser un problema, pues la originaria de Tabasco se ha mostrado en distintas ocasiones sin ningún tipo de maquillaje en su piel, e incluso ha abordado el tema en sus redes personales —como TikTok— respondiendo a quienes la critican.

A su vez, en su cuenta de Instagram ha compartido múltiples fotos donde su belleza natural brilla por sí sola, sin necesidad de ningún producto.

Con esto, Fátima refuerza su compromiso de mostrarse real, a la vez que ignora a todos aquellos que cuestionan tanto su belleza como su intelecto y su lugar en el concurso.

Fátima Bosch continúa destacando en el certamen gracias a su preparación y su manera de enfrentar las críticas. INSTAGRAM/@fatimaboschfdz

¿Quién es Fátima Bosch?

Proveniente de Teapa, Tabasco, la joven de 25 años se ha posicionado como una de las candidatas favoritas para llevarse la corona de Miss Universo 2025.

Su talento y carácter le han permitido completar correctamente todas las pruebas del certamen y, además, ganarse a las personas.

La modelo tabasqueña han fortalecido su posición como una de las favoritas del público. INSTAGRAM/@fatimaboschfdz

Nacida el 19 de mayo del 2000, Bosch estudió la carrera de Diseño en Indumentaria y Moda en la Universidad Iberoamericana , para luego complementar su formación académica en la Nuova Accademia di Belle Arti (NABA), en Milán, y en el Lyndon Institute de Estados Unidos.

Con una estatura de 1.74 metros, Fátima inició su carrera como concursante y modelo desde muy joven, resultando ganadora de Flor Tabasco en 2018, lo que le permitió seguir con su camino como la máxima exponente de belleza en México.

