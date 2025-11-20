Megadeth anuncia nueva fecha en Arena CDMX

Esta es la última gira del grupo y se titula "This Was Our Life”, después de anunciar que se retirarán del mundo del escenario y la música.

Dave Mustaine, James LoMenzo, Teemu Mäntysaari y Dirk Verbeuren visitarán una vez más tierras mexicanas. Los fans tendrán una nueva oportunidad para verlos en vivo y cantar clásicos como "Symphony of Destruction".

La nueva fecha agregada para el concierto de Megadeth será el martes 11 de mayo de 2026 en la Arena CDMX.

Los detalles de las preventas quedan de la siguiente manera:

Preventa Fan Cyber Army: viernes 21 y sábado 22 de noviembre desde las 09:00 hrs.

Preventa Banco Azteca: domingo 23 y lunes 24 de noviembre desde las 09:00 hrs.

Si no cuentas con alguna de las tarjetas o no formas parte del club de fans, podrás ingresar a la página de Superboletos el martes 25 de noviembre a las 09:00 horas para adquirir tus entradas.

La banda se ha ganado un lugar histórico en el thrash metal, con más de 50 millones de álbumes vendidos alrededor del mundo y 12 nominaciones al Grammy. Sus shows en CDMX prometen ser imperdibles para los fans del heavy metal.

Megadeth en México

A lo largo de las últimas dos décadas el grupo ha reconocido la calidez del público mexicano realizando 11 presentaciones con varias fechas distintas en el país.

Desde aquel primer concierto en donde abrieron el escenario para Judas Priest en el 98, en el Palacio de los Deportes, hasta su concierto del año pasado en la Arena Monterrey como parte del “Crush the World” tour. La presencia de Megadeth en México ha sido notoria.

La banda tiene actualmente cuatro fechas programadas en México: el 8 de mayo en la Arena Monterre y, el 10 y 11 de mayo en la Arena CDMX y el 13 de mayo en la Arena Guadalajara.

