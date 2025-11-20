Este fue el último mensaje de la actriz Gina Lima ¿de qué murió?

El pasado 16 de noviembre, fue encontrado el cuerpo de Gina Lima, una joven actriz y modelo habitante de Filipinas, la joven sería encontrada sin vida en el departamento de su ex novio en Quezon City.

El desafortunado evento provoco mucha tristeza en las redes sociales.

Tres días después del hallazgo, su exnovio, Iván Cezar Ronquillo, de 24 años, murió en la misma vivienda. La muerte del joven creador de contenido ya esta siendo investigada por la autoridad.

¿Cuáles son los hechos?

Gina Lima, era una modelo y actriz en producciones de cine para adultos en la plataforma Vivamax. Viajo a Quezon City con la intención de impulsar su carrera ya que allí ya era considerada un estrella en ascenso.

En redes sociales, Gina ejercía como creadora de contenido, acumulando más de 423 mil seguidores en Facebook y 182 mil en Instagram.

https://www.instagram.com/p/DBOHRWoPUoC/?igsh=MXdzbnQwazA0NDRleQ==

El informe médico-legal sobre su muerte, revelo que que la joven presentaba Lesiones externas no mortales, líquido en los pulmones y congestión en el corazón.

La causa exacta de muerte sigue pendiente mientras se esperan los resultados de las pruebas de toxicología e histopatología. En el lugar de los hechos se encontró marihuana y medicamentos.

Por otro lado, su ex novio era conocido por sus publicaciones de fitness en Instagram, con más de 34 mil seguidores, y mantenía una activa interacción con su comunidad. Antes de morir hizo posts dedicados a Gina donde expresaba su dolor por su muerte, aunque actualmente dichas publicaciones parecen haber sido borradas.

https://www.instagram.com/p/DAng6iWyExb/?utm_source=ig_web_button_native_share

La muerte de Iván es investigada como un posible suicidio por ahorcamiento. Así es que la familia ha manifestado que el joven se sentía presionado por el juicio en redes sociales que influyeron en su decisión. Cabe destacar que él nunca fue sospechoso de la muerte de Gina Lima.

Ambos casos han generado mucho dolor en Filipinas, sobre todo en sus seguidores. Las circunstancias de la muerte aún siguen siendo investigadas.

TG