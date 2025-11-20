Estamos a unas horas de conocer a la Miss Universo 2025. En tiempo del centro de México, la gran final del certamen de belleza comenzará este jueves 20 de noviembre a las 19:00 horas. El evento que se realizará en el Impact Challenger Hall de Pak Kret, Nonthaburi, de Tailandia, podrá visualizarse a través del canal oficial de YouTube de la organización y a través de Telemundo en los sistemas de televisión y streaming.

En esta mañana de jueves, de acuerdo con Polymarket, un modelo de predicción que proyecta datos de probabilidad combinando noticias, encuestas y opiniones de expertos para predecir el resultado de todo tipo de apuestas, la gran favorita para convertirse en la Miss Universo 2025 es la mexicana Fátima Bosch, quien ha logrado escalara varios peldaños en los últimos días.

La modelo tabasqueña tuvo un gran desempeño durante la semifinal de Miss Universo 2025 acontecida el pasado miércoles por la mañana, en tiempo del centro de México. Bosch deslumbró con un traje nacional inspirado en la estética de los pueblos originarios de nuestro país, se mostró elegante en su pasarela de traje de baño con una pieza rojo vibrante y culminó su brillante participación con un vestido dorado como traje de gala.

Todo ello la ha puesto, al corte de las 9:00 horas, como la gran favorita para ganar la corona de Miss Universo 2025 con una oportunidad de 20 por ciento de posibilidades de vencer en el certamen. Es seguida de cerca por la contendiente venezolana, Stephany Abasali, con 18 por ciento y por la filipina, Praveenar Singh con 14 por ciento.

La carrera por convertirse en la favorita rumbo a Miss Universo 2025 es cerrada y ha tenido intercambios en la punta entre México y Venezuela.

Fátima Bosch confiesa lesión

A través de redes sociales, Miss México asustó a sus seguidores luego de que confesara que se clavó un cristal en la planta del pie mientras caminaba en su habitación de hotel. Al parecer el accidente fue causado por fragmentos de vidrio que quedaron en el suelo de la habitación, tras la estancia de una huésped anterior, y que el hotel no detectó. Sin embargo, Bosch decidió continuar con su presentación y deslumbró en la semifinal de Miss Universo pese a la lesión, lo cual ha sido celebrado como ejemplo de determinación.

