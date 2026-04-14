Las 5 mejores canciones de Iron Maiden para celebrar su entrada al Salón de la Fama del Rock

La espera ha terminado para los millones de fanáticos del heavy metal alrededor del mundo. Después de más de 20 años de ser elegibles, Iron Maiden finalmente ha sido anunciada como parte de la prestigiosa clase 2026 del Salón de la Fama del Rock and Roll.

Este reconocimiento llega tras años de intenso debate en la industria musical. La agrupación británica, liderada por el incombustible vocalista Bruce Dickinson y el bajista fundador Steve Harris, ha demostrado que su legado sonoro es absolutamente imborrable.

El largo camino hacia la consagración

La ceremonia oficial de inducción se llevará a cabo el próximo 14 de noviembre. El majestuoso Peacock Theater de la ciudad de Los Ángeles será el escenario donde se celebrará a los nuevos miembros de la realeza musical.

Para lograr este hito, la banda contó con el respaldo masivo e incondicional de sus seguidores. Se registraron casi 400 mil votos populares que impulsaron a "La Doncella de Hierro" hacia este merecido reconocimiento internacional.

Junto a ellos, artistas de la talla de Oasis, Phil Collins y Billy Idol también formarán parte de esta generación. Sin embargo, el impacto de Maiden en la cultura del heavy metal, estableciendo el estándar de cómo debe sonar y verse una banda en vivo, es verdaderamente único.

Las mejores canciones de Iron Maiden que forjaron su leyenda

Si quieres entender por qué esta banda es considerada una institución, su extensa discografía es el mejor punto de partida. Por eso, en EL INFORMADOR te presentamos una lista con sus 5 mejores canciones para que las agregues a tu lista de reproducción:

"The Number of the Beast": El himno definitivo de 1982 que los catapultó a la fama mundial. Su icónico grito inicial es historia pura del rock y un referente obligado.

"Run to the Hills": Una obra maestra sobre la colonización americana, destacada por su galopante ritmo de bajo y un coro que invita a cantar a todo pulmón.

"The Trooper": Inspirada en la Guerra de Crimea, esta canción es un derroche de energía pura, equipada con uno de los riffs de guitarra más reconocibles del género.

"Fear of the Dark": Un tema que cobra verdadera vida en los conciertos. La interacción con el público durante esta canción es una experiencia casi religiosa para los asistentes.

"Hallowed Be Thy Name": Una pieza épica y progresiva que narra los últimos pensamientos de un prisionero condenado a muerte, demostrando la genialidad compositiva de Steve Harris.

¿Asistirá la banda a la ceremonia en Los Ángeles?

Pese a la emoción de los fanáticos, la presencia de los músicos en la gala de Los Ángeles es un misterio. Actualmente, la banda se encuentra inmersa en su ambiciosa gira mundial "Run For Your Lives", celebrando su 50 aniversario y, de hecho, ofrecerán un concierto el próximo 2 de octubre en el Estadio GNP, en la Ciudad de México.

Asimismo, en el pasado, el propio Bruce Dickinson ha expresado fuertes críticas hacia la institución, lo que añade un toque de intriga al esperado evento.

No obstante, el mánager Rod Smallwood emitió un comunicado formal agradeciendo el honor. Señaló que, aunque la relación con los fans siempre será su máxima prioridad, es sumamente gratificante recibir este tipo de homenajes por parte de la industria.

Los guitarristas Adrian Smith, Dave Murray y Janick Gers, junto al carismático baterista Nicko McBrain, también serán inducidos oficialmente. Asimismo, se rendirá un merecido homenaje a exmiembros fundamentales de su historia, como los añorados Paul Di'Anno y Clive Burr.

Sea cual sea el desenlace en noviembre, el legado de Iron Maiden ya está asegurado en el panteón de los inmortales. Hoy es el día perfecto para subir el volumen y disfrutar de las canciones que cambiaron la historia de la música para siempre.

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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