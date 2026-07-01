Los pájaros más famosos de los videojuegos están de regreso, pero esta vez la mayor aventura de Red no será derrotar a los cerdos. El primer tráiler de The Angry Birds Movie 3 revela que el personaje ahora deberá enfrentarse a un desafío completamente nuevo: la paternidad.

Paramount Pictures presentó el primer avance de The Angry Birds Movie 3, la tercera entrega de la franquicia animada inspirada en el exitoso videojuego de Rovio Entertainment. La cinta apuesta por un giro diferente a las dos películas anteriores, combinando el humor característico de la saga con una historia centrada en la vida familiar de su protagonista.

El adelanto muestra a Red, el icónico pájaro de mal carácter, intentando adaptarse a su nueva rutina como padre mientras cuida a sus hijos y trata de mantener el orden en un hogar donde todo parece convertirse en un desastre.

¿De qué trata The Angry Birds Movie 3?

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Después de convertirse en uno de los héroes de su comunidad, Red inicia una nueva etapa de su vida. Ahora, lejos de las batallas contra los cerdos verdes, deberá aprender a convivir con los desafíos cotidianos de la crianza.

La historia presenta a un personaje que intenta proteger, comprender y acompañar a sus tres hijos mientras enfrenta situaciones llenas de humor, caos doméstico y aventuras inesperadas. El primer tráiler también ofrece un vistazo a los pequeños de Red y Silver, personajes que ya habían aparecido en las primeras imágenes promocionales difundidas antes del lanzamiento oficial del avance.

Con este cambio de enfoque, la película mantiene el estilo colorido y dinámico que caracteriza a la franquicia, pero incorpora un componente más emocional orientado al público familiar.

Red y Silver ahora son padres

Una de las principales novedades de esta tercera entrega es que Red y Silver han formado una familia. De acuerdo con la información revelada, la pareja tendrá tres hijos con personalidades completamente distintas.

En la versión original en inglés:

Walker Scobell dará voz a Glider, un hijo aventurero. Emma Myers interpretará a June, una hija creativa e independiente. Psalm West prestará su voz a Olly, el integrante más pequeño de la familia.

La incorporación de estos nuevos personajes promete renovar la dinámica de la franquicia y abrir nuevas posibilidades para futuras historias.

Un elenco con caras conocidas y nuevos talentos

Además de los nuevos integrantes, The Angry Birds Movie 3 contará con el regreso de varias de las voces que han acompañado a la saga desde sus inicios.

Entre ellas destacan:

Jason Sudeikis como Red.

Josh Gad como Chuck.

Danny McBride como Bomb.

Rachel Bloom como Silver.

A este reparto se suman nuevas incorporaciones como:

Keke Palmer.

Lily James.

Tim Robinson.

Marcello Hernández.

Anna Cathcart.

Nikki Glaser.

Emma Myers.

Walker Scobell.

Asimismo, previamente se confirmó la participación del creador de contenido MrBeast, una decisión con la que la producción busca conectar con nuevas generaciones y con el público que consume contenido digital.

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¿Cuándo se estrena The Angry Birds Movie 3?

La nueva película llegará a los cines el 23 de diciembre de 2026, una fecha elegida estratégicamente para aprovechar la temporada navideña. Con este lanzamiento, Paramount Pictures busca posicionar la cinta como una de las principales opciones de entretenimiento familiar para el cierre del año.

El estreno también coincide con el auge que viven las adaptaciones cinematográficas de videojuegos, un género que en los últimos años ha ganado fuerza gracias al éxito de franquicias inspiradas en títulos muy populares.

¿Qué pasó con las películas anteriores?

La franquicia debutó en la pantalla grande en 2016 con la primera película de Angry Birds, la cual logró recaudar más de 350 millones de dólares en la taquilla mundial. Posteriormente llegó The Angry Birds Movie 2 en 2019, cuya recaudación fue menor, alcanzando alrededor de 153 millones de dólares a nivel global.

Pese a ello, la serie conservó una base sólida de seguidores, suficiente para impulsar una tercera entrega que apuesta por ampliar el universo de sus personajes mediante una historia enfocada en la familia.

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¿Quién hará la voz de Red en Latinoamérica?

Por ahora, Paramount Pictures únicamente ha confirmado el reparto original en inglés. La compañía todavía no ha revelado quiénes integrarán el elenco de doblaje para América Latina, por lo que una de las principales incógnitas entre los seguidores de la saga continúa siendo quién interpretará a Red.

En México, muchos fanáticos recuerdan la participación de Adrián Uribe, quien dio voz al personaje en la primera película. Sin embargo, hasta el momento no existe confirmación sobre su posible regreso ni sobre el actor que asumirá el papel en esta nueva entrega.

Con una historia que cambia las batallas contra los cerdos por los desafíos de la vida familiar, The Angry Birds Movie 3 busca darle un nuevo impulso a una franquicia que nació en los teléfonos celulares y terminó conquistando la pantalla grande. El primer tráiler deja claro que el humor, las persecuciones y el caos seguirán presentes, aunque ahora el mayor reto de Red será aprender que criar a tres hijos puede ser mucho más complicado que lanzar un ave con una resortera.

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BB