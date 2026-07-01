La serie X-Men ’97 de Marvel Animation, nominada a los premios Emmy®, vuelve a Disney+ con su segunda temporada este 1 de julio .

X-Men ‘97: Temporada 2. ESPECIAL/©DISNEY.

La primera temporada de X-Men ’97 es una de las series animadas originales de Disney+ más vistas (según las horas de reproducción a nivel mundial) y ha sido un éxito tanto entre los fans como entre la crítica.

En SX-Men ‘97: Temporada 2. ESPECIAL/©DISNEY.

La segunda temporada de X-Men ’97 continúa con el heroico equipo de mutantes de los X-Men , divididos y dispersos por diferentes épocas en el tiempo mientras luchan por encontrar el camino de vuelta a casa .

X-Men ‘97: Temporada 2. ESPECIAL/©DISNEY.

Mientras tanto, en la década de los 90’s, surgen enemigos sospechosos y nuevas formas de intolerancia hacia los mutantes tras la ausencia de los X-Men.

La segunda temporada de la serie animada original consta de nueve episodios, hoy se pueden ver los primeros tres para luego estrenar un episodio todos los miércoles.

Con información de The Walt Disney Company México.

XM