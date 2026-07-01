La industria del entretenimiento internacional y los fanáticos de la nostalgia pop han recibido una dura noticia este miércoles 1 de julio de 2026: El cantante español Manolo Arjona, recordado de forma entrañable por ser uno de los pilares del grupo ibérico Locomía, ha fallecido a la edad de 58 años, dejando un vacío insustituible en los escenarios musicales.

De acuerdo con reportes de espectáculos, la noticia se viralizó rápidamente en plataformas digitales, provocando consternación entre los seguidores de la mítica agrupación de electro-pop. Arjona destacó no sólo por sus dotes vocales, sino por ser uno de los bailarines que inmortalizó las coreografías con abanicos gigantes.

La muerte de este carismático artista no es un hecho aislado dentro de la cronología de la banda, sino que se suma a una serie de dolorosos fallecimientos que han perseguido a sus miembros originales a lo largo de los últimos años. Con su partida, el intérprete se convierte trágicamente en el cuarto integrante de la alineación histórica en perder la vida.

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La trágica lista negra: los cuatro integrantes de Locomía que ya murieron

¿Quiénes son los otros músicos de la emblemática agrupación nacida en Ibiza que se adelantaron en el camino antes del lamentable deceso de Manolo Arjona? La historia del conjunto español se ha visto empañada de forma consecutiva por pérdidas prematuras de sus miembros más queridos, una lista que los fanáticos recuerdan con profundo respeto.

El primero en dejar este plano fue Santos Blanco, quien falleció en el año 2018 a los 46 años de edad por causas naturales de salud. Pocos días después de esa tragedia, el destino golpeó nuevamente a la agrupación con la muerte de Frank Romero, actor y cantante que formó parte de la última etapa dorada de Locomía y que perdió la vida debido a una grave infección bacteriana.

A estas sensibles pérdidas se sumó posteriormente el fallecimiento de Francesc Picas, otra de las figuras medulares del concepto visual y musical del grupo, cuya muerte a finales de 2023 conmovió los corazones de los aficionados latinoamericanos. Con el fallecimiento de Manolo Arjona este mes de julio, la dinastía original de los abanicos pierde a un eslabón fundamental de su historia pop.

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Puntos clave para recordar la historia de Locomía y Manolo Arjona

Origen de vanguardia: La agrupación no nació originalmente como una banda musical, sino como un colectivo de diseñadores de moda y animadores en las discotecas de Ibiza, España.

La agrupación no nació originalmente como una banda musical, sino como un colectivo de diseñadores de moda y animadores en las discotecas de Ibiza, España. El cuarteto de las pérdidas: Santos Blanco, Frank Romero, Francesc Picas y ahora Manolo Arjona integran el listado de los miembros que han partido físicamente.

Santos Blanco, Frank Romero, Francesc Picas y ahora Manolo Arjona integran el listado de los miembros que han partido físicamente. Inmortalizados en la pantalla: Puedes repasar la historia de éxito y los conflictos internos de la banda a través de la serie documental oficial disponible en catálogos digitales de streaming.

Puedes repasar la historia de éxito y los conflictos internos de la banda a través de la serie documental oficial disponible en catálogos digitales de streaming. El abanico como sello: El uso de los abanicos gigantes fue una innovación de diseño que originalmente buscaba refrescar a los asistentes de las pistas de baile antes de volverse su marca registrada.

El uso de los abanicos gigantes fue una innovación de diseño que originalmente buscaba refrescar a los asistentes de las pistas de baile antes de volverse su marca registrada. Sigue los homenajes oficiales: La cuenta institucional del grupo en Instagram y Facebook estará compartiendo contenidos especiales e históricos para conmemorar la memoria y aportación de Arjona.

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¿Qué integrantes originales de Locomía siguen con vida tras la muerte de Manolo?

Figuras clave de la fundación del proyecto musical y estético, como Xavier Font y Manuel Gil, permanecen con vida y se encargan de preservar los derechos de la marca y coordinar los homenajes históricos de la agrupación.

JM