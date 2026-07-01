El videojuego móvil Love and Deepspace, uno de los títulos otome más populares de los últimos años, se encuentra en medio de una controversia luego de que Infold (Paper Games en China) anunciara la cancelación definitiva de Valko, el sexto personaje que apenas había sido presentado días antes de su lanzamiento.

La decisión sorprendió tanto a seguidores como a la industria, ya que es poco común que un personaje promocionado mediante campañas oficiales, tráilers y materiales publicitarios sea retirado antes de llegar al juego. A continuación, te contamos más detalles sobre qué es lo que pasó Valko y cómo fans en todo el mundo exigen su regreso.

El personaje generó una gran expectativa entre jugadoras de distintas partes del mundo, sin embargo, tras una ola de rechazo proveniente de una parte de fans en China, la empresa habría decidido dar marcha atrás presuntamente por esta razón. Es así como miles de fans internacionales del videojuego, han manifestado su inconformidad ante esta decisión, compartida en redes a manera de carta.

A Letter to All Players



Dear Miss Hunters,



We sincerely apologize for reaching out once again. Over the past several days, our team has been closely following your conversations and feedback across all platforms. For the issues that have surfaced since the announcement of… pic.twitter.com/PsjNbKyTsB— Love and Deepspace (@Love_Deepspace) June 30, 2026

Valko fue revelado el 22 de junio como el próximo protagonista romántico de Love and Deepspace. Su llegada estaba prevista para la actualización 6.0, programada para el 9 de julio, acompañada de nuevas historias, mecánicas y contenido exclusivo. Aunque el comunicado donde anunciaron su cancelación fue publicado el día 30 de junio, el sitio de Youtube y X mantienen al día de hoy, 1 de junio, los videos de su presentación, y algunas otras huellas de su promesa.

Love and Deepspace | Trailer of [The Tameless Game] Released!

The beast awakens. Who's the prey?

Their eyes collide, fixed on the same prey. The instincts carved into his very being drive him toward you.

Foes join forces and turn the tables!

��Follow @Love_Deepspace and Repost… pic.twitter.com/0qb9uXmpf7— Love and Deepspace (@Love_Deepspace) June 26, 2026

¿Por qué Valko fue cancelado?

Tras su presentación comenzaron a surgir fuertes críticas, principalmente desde parte de la comunidad china. Entre los principales reclamos se encontraban:

Inconformidad con el diseño y la personalidad del personaje

La percepción de que el estudio estaba descuidando la historia principal y a los cinco protagonistas existentes

Críticas hacia elementos narrativos y frases promocionales que ciertos jugadores interpretaron como referencias insensibles a hechos históricos o casos reales de violencia, además de otras teorías compartidas en redes sociales.

Ninguno de los reclamos anteriores se han confirmado, ya que forman parte de teorías y comentarios en redes sociales donde podría afectar la barrera del idioma, mientras tanto, la empresa del videojuego no ha dado aclaraciones o más detalles.

La respuesta internacional: "Bring Valko Back"

La cancelación provocó una reacción inmediata entre numerosos jugadores internacionales, quienes consideran que Valko fue retirado antes de que pudiera ser conocido realmente por la comunidad global. En las últimas horas comenzaron a difundirse en X (antes Twitter) etiquetas como #BringValkoBack #NoToValkoCancellation y #JusticeForValko , donde miles de publicaciones piden que el personaje vuelva al juego.

Además de compartir ilustraciones, clips y mensajes de apoyo, los seguidores han organizado diversas acciones para intentar llamar la atención del estudio. Entre ellas destacan:

Comentar de forma masiva en las publicaciones de redes oficiales de Love and Deepspace

Enviar correos electrónicos a Infold/Paper Games solicitando reconsiderar la decisión

solicitando reconsiderar la decisión Expresar su inconformidad mediante reseñas en Google Play y App Store

Difundir peticiones en línea para pedir que Valko sea reincorporado o, al menos, que su lanzamiento sea pospuesto en lugar de cancelado definitivamente.

sea reincorporado o, al menos, Reunir firmas en sitios como “Change.org” (80 mil firmas al momento): https://www.change.org/p/bring-valko-back

(80 mil firmas al momento): https://www.change.org/p/bring-valko-back Y firmas en “iPetitions” (más de 184 mil al momento): https://www.ipetitions.com/p/bring-back-valko-as-a-love-interest-as-it-was-intended/

Muchos jugadores sostienen que la comunidad internacional no tuvo oportunidad de experimentar el contenido del personaje y consideran que la decisión respondió principalmente a la presión de un sector específico del mercado asiático, sin tener en cuenta a los demás.

��Wolves rule the wilderness.

And these eyes will always remember the path they run—

Valko's Trailer "Chasing Night" Released!



✨Follow @Love_Deepspace and share this post with the hashtag #Valko

We will randomly select 5 hunters to each receive 100 USD!



Love and Deepspace… pic.twitter.com/6oqsu8qEex— Love and Deepspace (@Love_Deepspace) June 22, 2026

Hasta el momento, Infold no ha dado señales de revertir la decisión, aunque la campaña internacional continúa creciendo y viralizándose en redes y otras plataformas, convirtiendo a Valko en uno de los temas más comentados dentro de la comunidad de Love and Deepspace y probablemente de los videojuegos móviles.

AB