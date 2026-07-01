El videojuego móvil Love and Deepspace, uno de los títulos otome más populares de los últimos años, se encuentra en medio de una controversia luego de que Infold (Paper Games en China) anunciara la cancelación definitiva de Valko, el sexto personaje que apenas había sido presentado días antes de su lanzamiento.La decisión sorprendió tanto a seguidores como a la industria, ya que es poco común que un personaje promocionado mediante campañas oficiales, tráilers y materiales publicitarios sea retirado antes de llegar al juego. A continuación, te contamos más detalles sobre qué es lo que pasó Valko y cómo fans en todo el mundo exigen su regreso.El personaje generó una gran expectativa entre jugadoras de distintas partes del mundo, sin embargo, tras una ola de rechazo proveniente de una parte de fans en China, la empresa habría decidido dar marcha atrás presuntamente por esta razón. Es así como miles de fans internacionales del videojuego, han manifestado su inconformidad ante esta decisión, compartida en redes a manera de carta.Valko fue revelado el 22 de junio como el próximo protagonista romántico de Love and Deepspace. Su llegada estaba prevista para la actualización 6.0, programada para el 9 de julio, acompañada de nuevas historias, mecánicas y contenido exclusivo. Aunque el comunicado donde anunciaron su cancelación fue publicado el día 30 de junio, el sitio de Youtube y X mantienen al día de hoy, 1 de junio, los videos de su presentación, y algunas otras huellas de su promesa.Tras su presentación comenzaron a surgir fuertes críticas, principalmente desde parte de la comunidad china. Entre los principales reclamos se encontraban:Ninguno de los reclamos anteriores se han confirmado, ya que forman parte de teorías y comentarios en redes sociales donde podría afectar la barrera del idioma, mientras tanto, la empresa del videojuego no ha dado aclaraciones o más detalles.La cancelación provocó una reacción inmediata entre numerosos jugadores internacionales, quienes consideran que Valko fue retirado antes de que pudiera ser conocido realmente por la comunidad global. En las últimas horas comenzaron a difundirse en X (antes Twitter) etiquetas como #BringValkoBack #NoToValkoCancellation y #JusticeForValko, donde miles de publicaciones piden que el personaje vuelva al juego.Además de compartir ilustraciones, clips y mensajes de apoyo, los seguidores han organizado diversas acciones para intentar llamar la atención del estudio. Entre ellas destacan:Muchos jugadores sostienen que la comunidad internacional no tuvo oportunidad de experimentar el contenido del personaje y consideran que la decisión respondió principalmente a la presión de un sector específico del mercado asiático, sin tener en cuenta a los demás. Hasta el momento, Infold no ha dado señales de revertir la decisión, aunque la campaña internacional continúa creciendo y viralizándose en redes y otras plataformas, convirtiendo a Valko en uno de los temas más comentados dentro de la comunidad de Love and Deepspace y probablemente de los videojuegos móviles. AB