La cuenta regresiva para el duelo entre México e Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026 ya trascendió la cancha. La conversación se trasladó a las redes sociales , donde dos de los músicos más representativos de ambos países protagonizaron un intercambio de declaraciones que rápidamente se volvió viral y avivó la expectativa por el encuentro del próximo domingo.

Todo comenzó cuando una usuaria de X preguntó a Liam Gallagher cómo veía el partido ante la posibilidad de que Inglaterra fuera superada en el Estadio Azteca. El vocalista de Oasis respondió sin titubeos: “Creo que ganaremos 5-0”, un pronóstico que desató cientos de reacciones entre los aficionados mexicanos, quienes interpretaron el comentario como una provocación.

La respuesta no tardó en llegar. Fher Olvera, vocalista de Maná, publicó un video en redes sociales en el que, entre risas y envuelto en una bandera de México, rechazó el marcador anticipado por el músico británico y mostró su confianza en la selección nacional.

“El cantante de Oasis dijo que México va a perder contra Inglaterra 5-0. A ver, no manches, ubícate, güey. ¿5-0? Cálmate. Nos vemos el domingo a ver cómo nos va”.

El mensaje del cantante mexicano fue ampliamente celebrado por los seguidores del Tricolor, quienes llenaron las plataformas digitales de comentarios y memes que enfrentaron, de manera simbólica, a dos de las bandas más emblemáticas de ambos países: Maná y Oasis.

La participación de Fher en la conversación cobró aún más relevancia debido a su presencia en la inauguración del Mundial 2026, donde interpretó el tema “Oye, mi amor”, uno de los momentos musicales más destacados de la ceremonia.

Mientras tanto, el ambiente alrededor de la selección mexicana se mantiene en uno de sus mejores momentos . El equipo dirigido por Javier Aguirre llega al compromiso frente a Inglaterra después de asegurar su clasificación a los octavos de final con un triunfo por 2-0 sobre Ecuador, resultado que desató la celebración de la afición en el Estadio Azteca.

Además del pase a la siguiente ronda, el conjunto nacional alcanzó una marca histórica al convertirse en apenas la tercera selección en la historia de los Mundiales en ganar sus primeros cuatro partidos sin recibir anotaciones, un registro que anteriormente solo habían conseguido Italia, en 1990, y Brasil, en 1986.

SV