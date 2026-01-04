Mizada Mohamed: Horóscopos de la semana del 5 al 11 de enero

Aries

Para Aries, la energía del fuego se manifiesta con intensidad y urgencia: cuando deseas algo, lo quieres de inmediato. Sin embargo, este periodo te invita a observar con calma, comparar opciones y asegurarte de que aquello que adquieras sea exactamente lo que necesitas. Se avecinan transformaciones importantes en tu manera de pensar, sentir y actuar. Es un momento clave para cerrar ciclos, especialmente en el ámbito de las amistades. Algunas personas se alejan de tu camino, y lejos de ser negativo, este proceso se da desde la gratitud y el amor. Agradeces lo vivido, reconoces lo aprendido y continúas adelante con ligereza y luz, como solo Aries sabe hacerlo.

Tauro

Tauro vive una etapa de plenitud emocional y pasión. El amor se manifiesta con fuerza, no solo en lo sentimental, sino también en el compromiso contigo mismo y con lo que haces. Estás enamorado de tus proyectos, de tu creatividad, de tu capacidad de comunicarte y de generar recursos. La influencia de Venus, tu planeta regente, junto con Marte y Mercurio en Capricornio, te impulsa a producir, avanzar y concretar. Es tiempo de recibir lo que has sembrado y de seguir apostando por nuevas ideas. Aunque el ritmo sea intenso, la energía que te rodea es poderosa y te coloca en una posición clara de triunfo y crecimiento económico.

Géminis

Para Géminis, los cambios y renacimientos que tanto anhelas no están afuera, sino dentro de ti. Este inicio de año marca un llamado a transformar tu forma de pensar, sentir y actuar. Tu naturaleza luminosa y generosa sigue intacta, pero ahora es momento de enfocarte en tu propio bienestar. La casa del dinero se muestra favorable, aunque puedas percibir retrasos; estos no son fracasos, sino aprendizajes que fortalecen tu conocimiento. Esta semana conviene cuidar las emociones y no dejarte llevar por la sensibilidad excesiva. Saturno, Urano y Neptuno te impulsan a actuar, mientras Júpiter corona tus esfuerzos con abundancia. Noticias relacionadas con trámites, acuerdos o negociaciones llegan para darte alegría y satisfacción.

Cáncer

Cáncer inicia el año con movimiento constante: viajes, trabajo y nuevas oportunidades se combinan de manera intensa. Tu capacidad creativa se multiplica y te permite lograr mucho más de lo que imaginas. Es importante que registres tus ideas y no las compartas prematuramente, ya que tienen un enorme valor. Esta semana se presenta como un periodo altamente creativo, con ideas que fluyen sin descanso. La clave estará en pulirlas y visualizarlas con claridad. Algo que hoy consideras un hobby puede convertirse en una fuente sólida de ingresos. En el ámbito profesional, recibirás noticias relacionadas con convenios, créditos o acuerdos que te brindarán tranquilidad y estabilidad para ti y tu familia.

Leo

Para Leo, es tiempo de avanzar sin dudar. Ya has pensado y analizado lo suficiente; ahora corresponde actuar. Las ideas que ya sembraste comienzan a germinar y dar frutos en el corto plazo, especialmente en lo económico. Es fundamental mantenerte al margen de chismes y comentarios que no aportan nada a tu crecimiento. No permitas que nadie apague tu brillo. Esta semana está llena de oportunidades para ganar y avanzar. En el amor, será importante hablar con honestidad y evitar los celos, incluso aquellos que solo se guardan en silencio. Recuerda tu valor, tu unicidad y todo lo que mereces.

Virgo

Virgo recibe una energía especial con la luna llena en Leo y su posterior tránsito por tu signo. Estos días se convierten en una especie de llave mágica capaz de abrir puertas que parecían cerradas. No es momento de dudar, sino de confiar en todo lo que ya sabes y has construido. Tu creatividad se enfoca principalmente en mejoras laborales, profesionales y económicas. No necesitas demostrar nada a nadie; basta con que sigas siendo fiel a ti mismo. Se marcan cambios positivos y beneficiosos, aunque será necesario hablar claro y poner límites. Avanza sin escuchar voces negativas y mantén el enfoque en tus objetivos.

Libra

Libra atraviesa una semana de serenidad y autovaloración. Te miras con honestidad, te reconoces y te das el lugar que mereces. La energía de Venus y Mercurio en Capricornio fortalece tu capacidad de expresión y negociación. Todo lo que pongas sobre la mesa se dará de manera favorable. Se marcan viajes, posibles cambios de residencia y propuestas importantes que traerán alegría y mejoras económicas. Es un momento para avanzar sin escuchar a quienes intentan frenar tus sueños. Tu talento es observado y valorado, así que mantente atento a las oportunidades que se presentan.

Escorpión

Escorpión necesita tomarse la vida con más ligereza. Reír, fluir y confiar permitirá que todo se acomode mejor. Aunque el año inicia con muchas responsabilidades, es fundamental dedicarte tiempo a ti mismo. La luna llena te ayuda a concretar proyectos iniciados meses atrás y a materializar cambios importantes. Tu energía natural, magnetismo y creatividad están en su punto más alto. Es momento de pasar de la idea a la acción y dar un paso decisivo hacia adelante. El éxito ya forma parte de tu esencia.

Sagitario

Sagitario no debe esperar más. Este es el momento de hablar, tocar puertas, enviar mensajes y actuar. Se presentan oportunidades importantes, incluso a través de personas del pasado, que traen propuestas favorables para tu economía. Para que lo nuevo llegue, es necesario soltar lo que ya no encaja. Aunque los cambios han sido muchos, todos son positivos. Se marcan viajes, contacto con personas del extranjero y proyectos que benefician tanto a ti como a tus seres queridos.

Capricornio

Capricornio vive un ciclo totalmente favorable. Con el Sol, Venus, Marte y Mercurio en tu signo, la acción es imprescindible. No es tiempo de pensar demasiado, sino de avanzar con decisión. Las críticas no te detienen, porque sabes quién eres y lo que vales. Una llamada o propuesta importante llega para fortalecer tu vida laboral y económica. La rueda de la fortuna gira a tu favor y se abren oportunidades para firmar contratos valiosos que también beneficiarán a tu familia.

Acuario

Acuario debe evitar engancharse con comentarios negativos que solo roban energía. Estás en un periodo previo a tu cumpleaños que invita a la introspección y al reconocimiento personal. Recuerda todo lo que has recorrido y celébrate. Esta semana es especialmente mágica, con señales, mensajes y encuentros que actúan como guía y sanación. Se abren puertas en el trabajo, el amor y el dinero. Cambia la perspectiva y observa la vida con mayor optimismo; todo fluye mejor cuando eliges ver con claridad y esperanza.

Piscis

Piscis atraviesa una semana decisiva en la que nada ni nadie puede detenerte. Aunque tu naturaleza es sensible y amorosa, ahora eliges hacer cambios importantes. La energía en Capricornio te impulsa a cerrar ciclos para abrir otros mucho más valiosos. Se anuncian noticias positivas en el hogar y reconocimientos para miembros de tu familia. En lo financiero, todo se muestra a tu favor en negociaciones, compras y acuerdos. También se marca un reencuentro con amistades del pasado, donde surgirán conversaciones clave que te ayudarán a tomar decisiones trascendentales para tu futuro profesional y económico.

Con información de Mizada Mohamed

MF