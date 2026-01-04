La noche de los Critics Choice Awards confirmó que el talento mexicano ocupa hoy un lugar central en la conversación cinematográfica internacional. En The Barker Hangar de Santa Mónica, lo mejor del cine y la televisión encontró uno de sus ejes creativos en la obra de Guillermo del Toro y en una presencia mexicana que, lejos de ser anecdótica, marcó el pulso artístico de la ceremonia.

Frankenstein, la ambiciosa relectura del clásico dirigida por el tapatío, se convirtió en uno de los títulos más celebrados de la noche al obtener cuatro galardones: mejor diseño de producción, mejor peinado y maquillaje, mejor vestuario y mejor actor de reparto. Más allá del número, los premios subrayaron algo esencial en la filmografía del cineasta tapatío: su capacidad para construir mundos donde lo monstruoso es profundamente humano y donde la forma visual es inseparable de la emoción.

Ese reconocimiento se volvió especialmente visible cuando Jacob Elordi subió al escenario para recibir el Critics Choice a Mejor Actor de Reparto. Su interpretación de la criatura fue descrita como contenida, física y vulnerable, y el actor no dudó en dirigir el momento hacia su creador. "Gracias a Guillermo del Toro, te amo. Todos te amamos. Cumpliste mi sueño de los once años", dijo, recordando que, para muchos intérpretes, trabajar con Del Toro es una experiencia formativa y casi iniciática.

El peso autoral también se hizo sentir con Paul Thomas Anderson, quien se llevó el premio a Mejor Director por One Battle After Another, adaptación de Vineland, la novela de Thomas Pynchon. En un discurso que evitó el gesto grandilocuente, Anderson se reafirmó como uno de los cineastas contemporáneos más interesantes, subrayando la idea del cine como un ejercicio colectivo. "Todos mis compañeros de categoría son maravillosos. Lo único que un director puede hacer es agradecer al elenco. Ahí empieza, ahí termina", afirmó. La cinta también se alzó como Mejor Película de la noche, consolidando su dominio en la ceremonia. Anderson mantuvo la misma línea al aceptar el premio mayor: el trabajo en equipo como núcleo del proceso creativo. "Muchas películas increíbles, es genial ser parte de esto. Esta es la vez que mejor me la he pasado en una película", dijo.

En el terreno actoral, Timothée Chalamet obtuvo el Critics Choice Award a Mejor Actor por Marty Supreme, una de las interpretaciones más celebradas de la temporada. A sus 29 años, Chalamet encarna a un joven prodigio del ping-pong cuya ambición desmedida y obsesiva va revelando una profunda fragilidad emocional. El actor llevaba preparándose desde 2017 para este papel, y el premio pareció confirmar una madurez interpretativa construida a lo largo del tiempo, no del impulso.

Entre las sorpresas de la noche destacó también Amy Madigan, reconocida por su papel de Gladys, la bruja de Weapons. Su actuación, contenida e inquietante, fue celebrada como uno de los regresos más potentes de una veterana actriz que entiende el silencio y la presencia como herramientas narrativas.

A diferencia de otras ceremonias recientes, los Critics Choice Awards transcurrieron con discursos políticos cuidadosamente medidos. En un contexto internacional marcado por tensiones —incluidas las recientes noticias provenientes de Venezuela—, la gala evitó la confrontación directa. Jimmy Kimmel fue la excepción, con una intervención cargada de ironía dirigida a Donald Trump, recordando que la libertad de expresión en Estados Unidos no es un terreno conquistado para siempre. "No debemos tomarla como algo ganado", advirtió, antes de cerrar con sarcasmo: "Gracias señor presidente por todas las cosas ridículas que hace todos los días".

Desde un lugar distinto, Diego Luna aportó una reflexión menos frontal pero igualmente política. Sin mencionar nombres propios, habló de la urgencia de la comedia en un país que, dijo, necesita reír más que nunca. Citando a Molière, recordó que "el deber de la comedia es corregir a los hombres divirtiéndolos", y subrayó la risa como una herramienta crítica y profundamente necesaria.

La televisión también tuvo su espacio. Adolescence se consolidó como una de las series del año al llevarse cuatro galardones, incluido el de mejor serie. En comedia, The Studio obtuvo tres premios y reafirmó el lugar de Seth Rogen como una de las voces más sólidas del género en la actualidad. Drama, comedia y miniserie encontraron así un equilibrio que reflejó la diversidad del panorama televisivo.

El recuerdo y la memoria atravesaron la ceremonia cuando la presentadora Chelsea Handler dedicó palabras al director Rob Reiner y a su esposa, Michele Singer. "Todo por lo que Rob y Michele lucharon y representaron está presente aquí", dijo, recordando que el cine también es un espacio de herencias éticas y afectivas.

Lista completa de ganadores

-Mejor actor joven: Miles Caton, por Sinners

-Mejor actriz de reparto en miniserie: Erin Doherty, por Adolescence

-Mejor actor de reparto en una miniserie: Owen Cooper, por Adolescence

-Mejor actor en miniserie: Stephen Graham, por Adolescence

-Mejor actriz en miniserie: Sarah Hook por All her fault

-Mejor serie: Adolescence

-Mejor reparto y mejor elenco: Francine Maisler por Sinners

-Mejor programa de entrevistas: Jimmy Kimmel Live

-Mejor actriz de reparto en una serie de comedia: Janelle James por Abbott Elementary

-Mejor actor de reparto en una serie de comedia: Ike Barinholtz por The Studio

-Mejor actor en serie de comedia: Seth Rogen por The Studio

-Mejor actriz en una serie de comedia: Jean Smart, por Hacks

-Mejor serie de comedia: The Studio

-Mejor actor de reparto: Jacob Elordi, por Frankenstein

-Mejor actriz de reparto: Amy Madigan por Weapons

-Mejor actriz de reparto en una serie dramática: Katherine Lanasa por The Pitt

-Mejor actor de reparto en una serie dramática: Tramel Tillman por Severance

-Mejor actor en serie dramática: Noah Wyle por The Pitt

-Mejor actriz en serie dramática: Rhea Seehorn, por Pluribus

-Mejor serie dramática: The Pitt

-Mejor canción: Golden, de Krop Demon Hunters

-Mejor película animada: Kpop Demon Hunters

-Mejor dirección: Paul Thomas Anderson por One battle after another

-Mejor actriz: Jessie Buckley, por Hamnett

-Mejor actor: Timothée Chalamet por Marty Supreme

-Mejor película: One battle after another, de Paul Thomas Anderson

MF