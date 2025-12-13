Emiliano Aguilar expresa molestia por asistencia de su hija a show de Ángela Aguilar

Ángela Aguilar cerró su gira Libre Corazón en San Diego, California, donde no solo recibió el aplauso del público, sino que también contó con la presencia de su sobrina, hija de su hermano mayor, Emiliano Aguilar. Sin embargo, este encuentro generó polémica, ya que Emiliano aseguró que no otorgó autorización para que su hija asistiera al concierto.

Te puede interesar: Mamá de Fátima Bosch reacciona a críticas de Miss Universo

De acuerdo con lo que ha declarado Emiliano, la relación con su padre, Pepe Aguilar, y con sus hermanos no es buena ni cercana desde hace varios años. Por ello, al enterarse de que su hija mayor, llamada Ángela, estuvo presente en el show de su tía, expresó públicamente su inconformidad.

“Nunca di autorización para que llevaran a mi hija para allá, me acabo de enterar ahorita, pues chale”, dijo Emiliano en un video que compartió en redes sociales.

El cantante lamentó que, tras lo ocurrido, algunas personas cuestionen la veracidad del distanciamiento familiar , pero reiteró que este sí existe y explicó que la madre de la menor no le avisó que llevaría a su hija al concierto.

Emiliano señaló que no sabe con certeza si solo su hija mayor acudió al evento o si también asistió su otra hija. No obstante, una persona que estuvo presente en el concierto compartió en redes sociales que ambas niñas fueron vistas junto a Ángela Aguilar.

“Lo hizo la mamá de mi hija, mis respetos para ella porque está cuidando a mis hijas, pero a mí no me dijeron nada. Lo hizo por su propia voluntad y yo me acabo de enterar de que fueron a ver a Ángela, cuando yo le pedí que no lo hiciera”, aclaró.

También puedes leer: Celebración de la Virgen de Guadalupe de Santa Fe Klan termina en pelea

Por su parte, Ángela Aguilar compartió en sus redes sociales algunos momentos previos a su último concierto de la gira, entre ellos un video en el que su esposo , el también cantante Christian Nodal, le da la bendición y un beso antes de salir al escenario.

Cabe recordar que la pareja cumplió en julio un año de matrimonio, un periodo que ha estado marcado por la polémica , especialmente para la cantante de 22 años, quien continúa recibiendo críticas y comentarios negativos en redes sociales.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *

XP