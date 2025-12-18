Ángela Aguilar y Christian Nodal han vuelto a dar de qué hablar en días recientes tras hacerse viral un video en el que aparece, Esmeralda Camacho, violinista profesional que conforma la banda de acompañamiento del intérprete de regional mexicano.

En el metraje, Esmeralda se muestra incómoda cuando Ángela sube al escenario de un concierto de Christian y le da un beso, segundos después, esta comparte mirada y sonrisas con una colega que al parecer se burla de Ángela. El momento ha desatado todo tipo de especulaciones que relacionan sentimentalmente a Nodal con Camacho, quien lleva tiempo en el equipo del cantante.

Ante este escenario, la joven violinista se pronunció de forma indirecta a través de su cuenta de TikTok, donde compartió un video tocando un tema de Nodal. Más tarde, posteó una imagen con un texto que los usuarios lo consideran una indirecta hacia Ángela Aguilar.

"En este capítulo no hay ninguna buena noticia".

De forma inmediata, Ángela Aguilar registró actividad en su cuenta en Instagram para compartir un mensaje que, a los pocos minutos, fue borrado o, al menos, así lo asegura el experto en temas de la farándula, Javier Ceriani. El periodista argentino compartió la historia que subió Ángela Aguilar y que está dedicada a su esposo.

En el mensaje, la cantante de música regional mexicana dijo que el amor es bastante complicado y hermoso, pero jamás dejará que una persona se meta en algo que está construyendo junto a su esposo . Asimismo, reiteró que el amor de su matrimonio es muy sincero.

"El amor es muy complicado, pero a la vez hermoso. Jamás dejaré que alguna persona quiera separar algo que estoy construyendo con amor y que nos costó sostenerlo. Jamás dejaré que se metan en este amor sincero", publicó.

El mensaje fue compartido en las redes de Ángela, pero luego fue bajado de la plataforma. La publicación la habría realizado en medio del escándalo de una supuesta cercanía de su esposo Nodal, con Esmeralda Camacho, quien lo ha acompañado por tres años en diversas giras.

AO