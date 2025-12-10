Ángela Aguilar habla sobre "debutar" en la actuación como lo hicieron sus abuelos

Ángela Aguilar continúa siendo tema de conversación tras convertirse en tendencia por los rumores sobre su futura boda religiosa con Christian Nodal, que podría celebrarse el próximo año. Más allá de los planes matrimoniales, la joven artista también ha llamado la atención de medios e internautas al hablar de sus aspiraciones de explorar la actuación, una faceta que ha empezado a probar en la producción de sus videos musicales.

Ángela Aguilar contempla debutar en la actuación

INSTAGRAM / angela_aguilar_

Hasta ahora, la carrera de Ángela se ha centrado en la música, interpretando éxitos como “En realidad”, “Qué agonía” y “Dime cómo quieres”, junto a su familia y su esposo. Sin embargo, en una reciente entrevista con Los Ángeles Times en Español, la cantante expresó su interés por debutar como actriz:

“Me encantaría, no sé cómo le hacen los actores para meterse en papeles tan intensos, siento que interpretar una canción es un poco actuar, porque debes sentir lo que estás cantando”, compartió.

Sobre la relación entre la música y la actuación, Ángela señaló: “Dramática soy, entonces quizás, quizás por ahí se puede hacer algo”, destacando que la intensidad emocional que ha aprendido a transmitir en sus interpretaciones de amor y desamor podría ser un puente hacia la actuación.

Hasta el momento no se han anunciado proyectos específicos en los que la nieta de Flor Silvestre y Antonio Aguilar participe, aunque se especula que su interés podría estar vinculado al legado artístico familiar.

Los abuelos de Ángela Aguilar combinaron la música con la actuación, consolidándose como figuras icónicas del entretenimiento mexicano. Antonio Aguilar y Flor Silvestre protagonizaron películas como “Primero soy mexicano”, “El bolero de Raquel”, “Emiliano Zapata” y “Valente Quintero”, lo que podría servir de inspiración para la joven intérprete de 22 años y motivarla a diversificar su carrera sin dejar de lado la música.

Enfrentando críticas

Durante la entrevista, Ángela también habló sobre el efecto de las críticas en su vida. Desde su matrimonio con Nodal, ha sido blanco de comentarios negativos que han puesto a prueba su seguridad y autoestima.

“Aún estoy aprendiendo a sentirme segura de mí misma sin depender de la validación externa”, confesó. A pesar de la presión, la cantante subrayó que ha decidido seguir adelante sin darle demasiada importancia a las críticas.

Aguilar reconoció que el apoyo familiar y la ayuda de profesionales de la psicología han sido claves para sobrellevar estas situaciones. Además, expresó su deseo de convertirse en un ejemplo positivo para otras mujeres, animándolas a valorarse más allá de las opiniones negativas de terceros.

BB