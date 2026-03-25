¡Lupita Jones se lanza contra Fátima Bosch! Polémica declaración enciende el debate sobre Miss Universo

Lupita Jones y Fátima Bosch se vieron envueltas en una seria polémica relacionada con los concursos de belleza luego de que la última ganadora de Miss Universo soltara algunas declaraciones sobre los certámenes que de inmediato encendieron los ánimos... ¡hasta la exreina de belleza le dedicó un mensaje bastante gordo que dejó a más de una persona con la boca abierta! Entérate de todo a continuación.

¿Qué dijo Fátima Bosch sobre los concursos de belleza?

Todo comenzó cuando Fátima Bosch participó en un foro sobre mujeres en El Salvador; sin embargo, lo que se pensó sería una colaboración para dar tips sobre este mundo tomó otro giro cuando la modelo le desaconsejó a otras jóvenes meterse a concursos de belleza, declaraciones que de inmediato fueron relacionadas con Miss Universo.



“Yo no le aconsejaría a nadie que se meta a un concurso de belleza, la verdad. Yo soy sincera"

“Yo no le aconsejaría a nadie que se meta a un concurso de belleza, la verdad. Yo soy sincera. La realidad es que Miss Universo depende de la persona que tenga la corona y del propósito que le vaya a dar. Si tienes un proyecto importante y quieres darle visibilidad, entonces adelante”, explicó Bosch de forma directa.

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Fátima consideró que aún hay estándares irreales de belleza que no han sido superados en las pasarelas, por lo que recomendó pensarlo dos veces antes de dedicarse de manera profesional a concursos como Miss Universo:

“Ha sido muy difícil porque los certámenes no están acostumbrados a una mujer real, a una mujer que no entra en las tallas que quieren, a una mujer con voz. Si tú te quieres meter a un concurso de belleza para cambiar ese molde y para hacerle ver a todas las mujeres y a las niñas que no necesitas ser perfecta y que traes un proyecto que va a ayudar a la humanidad, adelante y haz el cambio”, concluyó.

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¿Cómo reaccionó Lupita Jones a las declaraciones de sobre Miss Universo?

Por supuesto, estas declaraciones no se quedaron sin respuesta por parte de Lupita Jones, una de las figuras mexicanas más destacadas en la historia de Miss Universo: ¡la modelo tronó contra Fátima Bosch en el programa La Mesa Caliente y le recordó que más de 70 mujeres han resultado ganadoras en el certamen, todas ellas con trayectorias destacables!



"Que tu imagen sirva para promover eso, eso lo hacemos todas, mi reina”

"Ella en la forma en como se expresa de pronto dice que es la única que ha hecho tal o cual cosa... ¡Mijita, habemos muchas que hemos trabajado mucho por este título!", declaró Jones visiblemente molesta.

“No te metas a un concurso de belleza para que te digan que eres bonita, ya lo eres. (...) Que tu imagen sirva para promover eso, eso lo hacemos todas, mi reina”, concluyó la ex Miss Universo... ¡vaya que se encendió la bomba!



JM