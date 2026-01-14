Music Vibe apuesta por ampliar el acceso a los conciertos en Guadalajara

A cuatro años de iniciar operaciones, Music Vibe ha consolidado una presencia constante en la industria del entretenimiento en México mediante la producción de conciertos y espectáculos masivos en distintas ciudades del país. La empresa, integrada por talento mexicano, ha desarrollado una estrategia que combina giras nacionales, diversidad de géneros musicales y una política de precios que busca ampliar el acceso del público a los eventos en vivo.

Durante un encuentro con medios, Daniel Miranda, representante de la promotora, explicó que la compañía genera empleo directo para cientos de personas y miles más cuando se trata de espectáculos de gran formato. Señaló que se trata de un sector de alta competencia, pero con la convicción de llevar los conciertos a distintas regiones del país. “Es un negocio de alta competitividad, pero tenemos la convicción de llevar los eventos a todos lados” , afirmó.

Daniel Miranda sostuvo que históricamente la industria estuvo dominada por una sola empresa y que la falta de competencia afecta al público. EL INFORMADOR/ H. Navarro

Guadalajara ha sido una de las plazas clave en el crecimiento de la empresa desde 2022. En ese periodo, Music Vibe ha producido conciertos de artistas nacionales e internacionales en distintos recintos de la ciudad. Entre los eventos realizados se encuentran tres presentaciones de Luis Miguel en el Estadio Jalisco entre 2023 y 2024, el concierto de Romeo Santos en el mismo inmueble, el regreso de Los Bukis con dos fechas en 2022, así como presentaciones de Daddy Yankee en el Estadio 3 de Marzo y Don Omar en Calle 2. En el ámbito del rock, la promotora trajo a Guadalajara a Slipknot en 2024 y a Tool, banda que llevaba una década sin presentarse en el país y que anteriormente solo había tocado en la Ciudad de México.

Arranca con exponentes del metal

Sobre los planes inmediatos en la capital jalisciense, Miranda adelantó que el calendario continuará ampliándose. El arranque de actividades incluye la presentación este jueves de la Mr. Bungle en el Teatro Estudio Cavaret, con Descartes A. Kant como banda telonera. El concierto marcará la primera visita del proyecto encabezado por Mike Patton a Guadalajara, con la participación de Scott Ian (Anthrax) y Dave Lombardo (Slayer), piezas medulares del metal mundial “Está confirmadísimo, ellos llegan hoy por la noche a la ciudad de Guadalajara y se van a presentar por primera ocasión en esta ciudad”, comentó.

En cuanto a los anuncios futuros, el directivo señaló que habrá al menos un par de conciertos adicionales que se darán a conocer en los próximos meses. Además, confirmó la segunda edición del Knot Fest organizado por Music Vibe, programada para el 5 de diciembre de 2026 en la Ciudad de México, cuyo cartel se anunciará alrededor de marzo. Detalló que el festival incluye tours oficiales desde Guadalajara, con traslados para el público que asiste al evento.

Respecto a la ausencia de Guadalajara en la próxima gira de Dream Theater, Miranda explicó que se trató de una decisión condicionada por la logística del tour latinoamericano. “Buscamos la manera de meter una tercer fecha, pero ya no logramos cuadrar la logística de los viajes”, señaló. Añadió que elegir entre Guadalajara y Monterrey fue una determinación compleja, pero confió en que en el futuro se concrete una presentación de la banda en la ciudad.

En busca de democratizar la oferta

Uno de los temas abordados fue el costo de los boletos y la concentración del mercado. Miranda sostuvo que históricamente la industria estuvo dominada por una sola empresa y que la falta de competencia afecta al público. “Cuando existe nada más un jugador en el mercado quien pierde es el consumidor, porque no existen opciones”, dijo. En ese sentido, aseguró que Music Vibe se ha posicionado como la segunda promotora más importante del país y que su objetivo es ofrecer alternativas tanto a artistas como a asistentes.

Estadio Panamericano: nuevo recinto de conciertos

El directivo afirmó que la empresa busca “democratizar el entretenimiento”, por lo que en todos sus eventos existen boletos por debajo de los mil pesos. Como ejemplo, mencionó el concierto de Ricky Martin, donde coexisten entradas de distintos rangos de precio. “Hay presupuestos de todo tipo, hay personas que no tienen acceso a un espectáculo en vivo y esa es una de las grandes misiones que tenemos nosotros”, explicó.

Sobre la elección del Estadio Panamericano como sede para el concierto de Ricky Martin, Miranda detalló que se trata de un recinto que Music Vibe reactivará para espectáculos masivos tras diversas adecuaciones. Explicó que los estadios de béisbol ofrecen condiciones favorables para conciertos debido a su configuración y visibilidad. “Siempre vas a tener una vista frontal”, comentó, y añadió que dependiendo del montaje, el inmueble puede albergar entre 20 y 25 mil personas. También señaló que el espectáculo que presenta Ricky Martin en esta gira requiere un espacio de mayor capacidad por el tipo de producción.

Gira de Adal Ramones y "Enrollados', tendrá que esperar

En relación con la gira Enrollados, encabezada por Adal Ramones y Yordi Rosado, Miranda confirmó que las fechas fueron reprogramadas para septiembre debido a temas logísticos. “Tomamos la decisión de reprogramar las fechas para que el público tuviera la experiencia completa” , indicó. Precisó que los boletos seguirán siendo válidos y que quienes lo deseen pueden solicitar reembolso.

Al hablar del comportamiento del público tapatío, el representante de Music Vibe destacó la diversidad de gustos en la ciudad. “Todos los géneros funcionan en Guadalajara”, afirmó, aunque reconoció que algunos proyectos de nicho, como ciertos subgéneros del metal, pueden tener un proceso de venta más lento. Aun así, señaló que la ciudad responde a propuestas de rock internacional, pop latino, reguetón y regional mexicano.

Junior H dará concierto en abril en GDL

Sobre el caso de Junior H, cuyo concierto en Guadalajara fue cancelado anteriormente, Miranda explicó que se trabaja para reprogramar una fecha tentativa en abril. Indicó que el artista ha cumplido con las solicitudes de las autoridades y que existen conversaciones abiertas para concretar el evento. “El público de Guadalajara está esperando a Junior”, comentó, y destacó que se trata de una de las plazas más importantes para el cantante en términos de audiencia.

Music Vibe en números

Finalmente, Miranda subrayó que Music Vibe ha realizado cerca de 500 conciertos en los últimos cuatro años, con una asistencia acumulada de entre 4.5 y 6 millones de personas en México y Chile. Reconoció que el crecimiento en un mercado dominado implica retos y prácticas poco éticas por parte de algunos competidores, pero aseguró que la respuesta de la empresa es trabajar y enfocarse en la experiencia del público. “Nos toca trabajar muy duro y ofrecer las mejores experiencias”, concluyó.

•Mr. Bungle

(15 enero - Teatro Estuio Cavaret)

•Kenny G

(2 febrero - Teatro Diana)

•Alan Parsons

(15 febrero - Arena GDL)

•Ricky Martin

(18 marzo - Estadio Panamericano)

•Ricardo Montaner

(26 abril - Auditorio Telmex)

