Netflix tiene nuevos contenidos, entre ellos hay documentales, reality shows y series. Revisa las tramas de cada estreno y elige el de tu interés para disfrutar desde la comodidad de tu casa en tu momento de ocio, después de tus actividades diarias.

Una última aventura: Detrás de cámaras de Stranger Things 5

Es una película documental que ya se puede ver en Netlix. Una década después de redefinir la cultura pop, Stranger Things regresa para su capítulo final. "Una última aventura: Detrás de cámaras de Stranger Things 5" es una crónica exhaustiva de cómo el elenco, los creadores y el equipo técnico le dieron vida a la temporada final y se despidieron de la serie que los cambió para siempre. Con dirección de Martina Radwan, la película documental es una producción de MakeMake.

El Novio: Temporada 2

Es un reality show japonés que ofrece una nueva entrega en Netflix. Tras la calidez del verano de la primera temporada en la costera Sala Verde, el escenario cambia drásticamente, y la búsqueda del romance se traslada a la nevada Hokkaidō. En la segunda temporada, diez chicos de orígenes diversos se reúnen para confrontar sus sentimientos en un gélido entorno. A través de reencuentros inesperados, malentendidos, silencios y momentos en los que la línea entre el amor y la amistad se desdibuja, los participantes buscan una respuesta que solo le pertenece a cada uno de ellos.

Taskaree: La red del contrabando

Es una serie de India de drama y thriller que ya está disponible en Netflix. En el mundo de las aduanas aeroportuarias, donde todo está en juego, Arjun Meena, un dedicado e íntegro supervisor, lidera un prestigioso equipo de oficiales que representan la primera línea de defensa del país contra el crimen internacional. Cuando una directiva decisiva del Gobierno les asigna la tarea de detener el crecimiento del contrabando, la brigada de Meena debe asumir el desafío y llevar adelante una misión de seguridad nacional: Desmantelar una sofisticada red global, encabezada por el notorio capo delictivo Bada Choudhary.

