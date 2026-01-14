Cinemex Manía vuelve y pone boletos desde 29 pesos; conoce las fechas

Prepárate para ver las mejores pelis en la pantalla grande a un precio accesible, pues Cinemex, una de las principales cadenas de entretenimiento en México, anunció el regreso de Cinemex Manía, una de sus promociones más esperadas, con boletos desde 29 pesos y combos especiales para disfrutar de toda una experiencia cinematográfica.

Fechas de la promoción de boletos a 29 pesos en Cinemex

La promoción estará vigente del 22 de enero al 11 de febrero de 2026 y busca acercar el cine a todo tipo de públicos: familias, grupos de amigos, parejas, cinéfilos solitarios y amantes del séptimo arte que deseen descubrir o volver a ver los mejores largometrajes en cartelera, tanto entre semana como en fin de semana, a precios accesibles.

Horarios clave de los boletos a 29 pesos de Cinemex

Durante el periodo promocional, Cinemex ofrecerá boletos a 29 pesos en funciones seleccionadas. La oferta aplica en formatos 2D y 3D, así como en experiencias Tradicional y Premium. Quedan excluidos los conceptos Platino y Market, además de los formatos IMAX y 4D.

Los horarios para acceder a este precio especial serán:

Lunes a jueves, en funciones antes de las 16:00 horas

Viernes, sábados y domingos, antes de las 14:00 horas

Los boletos podrán adquirirse en taquilla, aplicación móvil y sitio web.

La promoción no es acumulable con otros descuentos u ofertas y no aplica en funciones especiales, premieres ni preventas, toma en cuenta que en compras digitales podrán generarse cargos por servicio.

Cinemex precisó que la promoción está sujeta a disponibilidad de sala, a títulos participantes y puede presentar cambios sin previo aviso. Además, no aplica para el contenido “Stray Kids”.

Combos especiales para completar la experiencia en Cinemex

Como parte de Cinemex Manía, la dulcería también se suma con combos diseñados para acompañar cada función:

Combo Cinemex Manía Individual – 135 pesos

Incluye palomitas medianas, refresco mediano y un conejito Turín.

Combo Cinemex Manía Pareja – 210 pesos

Incluye palomitas medianas, dos refrescos medianos y un Snickers 2 Pack.

Ambos combos estarán disponibles en los mismos días y horarios de la promoción y únicamente en experiencias tradicionales.

Además, los combos no son acumulables con otras promociones o precios reducidos, no aplican en experiencias Platino ni Market y están sujetos a disponibilidad.

