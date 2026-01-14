Cinemex Manía vuelve y pone boletos desde 29 pesos; conoce las fechas

Prepárate para ver las mejores pelis en la pantalla grande a un precio accesible, pues Cinemex, una de las principales cadenas de entretenimiento en México, anunció el regreso de Cinemex Manía, una de sus promociones más esperadas, con boletos desde 29 pesos y combos especiales para disfrutar de toda una experiencia cinematográfica. La promoción estará vigente del 22 de enero al 11 de febrero de 2026 y busca acercar el cine a todo tipo de públicos: familias, grupos de amigos, parejas, cinéfilos solitarios y amantes del séptimo arte que deseen descubrir o volver a ver los mejores largometrajes en cartelera, tanto entre semana como en fin de semana, a precios accesibles.Durante el periodo promocional, Cinemex ofrecerá boletos a 29 pesos en funciones seleccionadas. La oferta aplica en formatos 2D y 3D, así como en experiencias Tradicional y Premium. Quedan excluidos los conceptos Platino y Market, además de los formatos IMAX y 4D.Los horarios para acceder a este precio especial serán:Los boletos podrán adquirirse en taquilla, aplicación móvil y sitio web.La promoción no es acumulable con otros descuentos u ofertas y no aplica en funciones especiales, premieres ni preventas, toma en cuenta que en compras digitales podrán generarse cargos por servicio.Cinemex precisó que la promoción está sujeta a disponibilidad de sala, a títulos participantes y puede presentar cambios sin previo aviso. Además, no aplica para el contenido “Stray Kids”.Como parte de Cinemex Manía, la dulcería también se suma con combos diseñados para acompañar cada función:Combo Cinemex Manía Individual – 135 pesos Incluye palomitas medianas, refresco mediano y un conejito Turín.Combo Cinemex Manía Pareja – 210 pesos Incluye palomitas medianas, dos refrescos medianos y un Snickers 2 Pack.Ambos combos estarán disponibles en los mismos días y horarios de la promoción y únicamente en experiencias tradicionales.Además, los combos no son acumulables con otras promociones o precios reducidos, no aplican en experiencias Platino ni Market y están sujetos a disponibilidad. Si eres fan del cine y de los buenos descuentos, la tarjeta Círculo INFORMADOR es para ti. Con ella puedes vivir la experiencia Cinemex con hasta 49% de descuento en entradas para salas tradicionales y VIP, ¡en cualquier momento! Además, obtienes promociones especiales en la dulcería para que no falten las palomitas.¿Quieres empezar a disfrutarla? Solo sigue estos pasos:Pero eso no es todo: con tu tarjeta también accedes a beneficios exclusivos en restaurantes, cafeterías, tiendas, hoteles, conciertos, bares, servicios y muchas otras marcas.NA