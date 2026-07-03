Ana Torroja anuncia concierto en Guadalajara

La cantante española Ana Torroja volverá a encontrarse con el público tapatío este 4 de diciembre, cuando presente en el Teatro Diana su nueva gira “Se ha acabado el show”, un espectáculo que combina las canciones que marcaron a varias generaciones con el material de su más reciente producción discográfica.

El concierto está programado para las 21:00 horas y los boletos ya se encuentran a la venta a través de Ticketmaster y en las taquillas del recinto. Las entradas tienen precios que van de 600 a 2 mil 700 pesos, de acuerdo con la ubicación elegida.

La visita a Guadalajara forma parte de la promoción de “Se ha acabado el show”, álbum que la intérprete lanzó esta primavera y que representa una nueva etapa en su carrera. El proyecto posee una marcada influencia mexicana, un detalle que la artista ha destacado con entusiasmo debido a la estrecha relación que mantiene con el país desde hace más de cuatro décadas.

México, asegura Torroja, dejó de ser únicamente una escala de trabajo para convertirse en un segundo hogar. Desde su primera visita, en la década de los ochenta junto a Mecano, la cantante ha construido un vínculo especial con el público mexicano, al que considera parte fundamental de su trayectoria.

“México es mi casa, yo me siento mexicana de adopción, amo este país desde el primer día que lo pisé… Hay algo en el mexicano, en la gente, que te hace sentir en casa. Es como si otra yo hubiera nacido aquí en algún momento”, ha expresado la artista.

La intérprete también ha manifestado su afinidad por Guadalajara, ciudad que describe como una metrópoli vibrante y llena de energía.

“Lo que me encanta de este país y de esta ciudad en concreto, es esa energía que tiene. Yo digo que es como el Nueva York de Latinoamérica. Es una ciudad que no para, con una energía impresionante, y con algo muy poderoso que te atrapa. Hay algo en el mexicano que te apapacha. Es difícil de explicar, pero cuando no estoy aquí un rato, lo extraño”, comentó.

El repertorio del concierto incluirá temas del nuevo disco, además de los éxitos que consolidaron a Ana Torroja primero como la voz de Mecano y posteriormente como una de las figuras más representativas del pop en español.

ESPECIAL/ Facebook/ Ana Torroja

Lee también: Se revelan detalles sobre la seguridad durante la boda de Taylor Swift y Travis Kelce

Palmarés de Ana Torroja

Con más de cuatro décadas de trayectoria, Ana Torroja es considerada una de las voces más influyentes del pop en español. Como vocalista de Mecano, el grupo superó los 25 millones de discos vendidos en todo el mundo y dejó clásicos como Hijo de la Luna, Mujer contra mujer y Me cuesta tanto olvidarte.

En su etapa como solista ha publicado álbumes como Puntos Cardinales, Frágil, Sonrisa y Conexión, además de obtener tres nominaciones al Latin Grammy. En 2023 recibió el Premio a la Excelencia Musical de la Academia Latina de la Grabación por su aportación a la música latina y, en 2026, fue distinguida con el Premio Dial a la Trayectoria, reconocimiento que celebra su legado artístico y su influencia en varias generaciones.

Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

NA