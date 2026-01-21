Alfonso Obregón pone condiciones para ser Shrek en la nueva película

Tras el anuncio de DreamWorks sobre el estreno de " Shrek 5 " en 2027, los fanáticos de esta franquicia se han mostrado emocionados, no solo por la nueva producción en sí, sino por las y los actores que realizarán el doblaje para América Latina.

El proyecto ya había sufrido retrasos, especialmente después de que se confirmara el cambio de imagen que recibirán Shrek, Burro y Fiona, una decisión que no fue bien recibida por los fanáticos en redes sociales.

Para millones de espectadores, la identidad de Shrek está profundamente ligada a la voz que lo acompañó desde su primera aparición en pantalla. En ese contexto, el nombre de Alfonso Obregón volvió al centro del debate .

¿Shrek será el Shrek de siempre?

En días recientes, el actor de doblaje difundió un video en redes sociales en el que agradeció el respaldo del público, pero dejó clara su postura.

Su participación en "Shrek 5", aseveró, no está garantizada si la empresa responsable del proyecto no se acerca a dialogar bajo ciertas condiciones. El mensaje, replicado por cuentas dedicadas a tendencias, se viralizó rápidamente y generó una ola de reacciones, desde mensajes de apoyo hasta memes que reflejan la preocupación de los fans.

Alfonso Obregón realiza declaraciones sobre su posible papel en el doblaje de Shrek 5. ESPECIAL / X

Para una parte importante del público latino, el doblaje de Shrek no fue un simple proceso de traducción, sino una adaptación cultural que incorporó humor, ritmo y referencias que conectaron de forma directa con la audiencia regional . Alfonso Obregón fue una pieza central en ese proceso y su posible ausencia plantea un cambio significativo .

En el video que circuló ampliamente en redes, el actor explicó que su postura responde a una trayectoria de décadas dentro de la industria del doblaje. Según expuso, no se trata de una negativa caprichosa, sino de una exigencia profesional basada en el reconocimiento al trabajo de voz.

De acuerdo con lo que expresó, si no existe un acercamiento formal para discutir créditos, funciones y remuneración, él no participará en la quinta entrega.

Este posicionamiento se da en un momento en el que el doblaje latinoamericano ha cobrado mayor visibilidad y debate sobre sus condiciones laborales, especialmente en franquicias de alto impacto comercial.

El peligro en Shrek 5

La relevancia del doblaje en Shrek no es menor . A diferencia de otras producciones animadas, la saga se convirtió en un referente precisamente por la adaptación de sus diálogos, lo que llevó a que muchos espectadores identifiquen a los personajes más por sus voces que por los actores originales en inglés. Cambiar una voz tan reconocible suele generar reacciones negativas, algo que ya ha ocurrido en otras franquicias animadas.

Hasta ahora, DreamWorks no ha confirmado si Alfonso Obregón regresará ni si se contempla un reemplazo. Lo cierto es que, el tema del doblaje ya forma parte de la conversación pública.

Derbez vuelve con el Burro

A diferencia de Obregón, el actor y productor mexicano Eugenio Derbez ya tuvo un acercamiento con DreamWorks y llegó a un acuerdo para la realización del doblaje de Burro.

Durante meses, la participación de Derbez en la producción de "Shrek 5" fue una incógnita . Sin embargo, el actor finalmente despejó las dudas y confirmó su regreso, no solo como actor de doblaje, sino también en la producción, ya que será parte del equipo de guionistas.

En un encuentro con la prensa, el actor reveló que la casa productora de la franquicia ya se puso en contacto con él para ofrecerle nuevamente la interpretación del icónico personaje, aunque dejó claro que su aceptación no fue inmediata.

Derbez explicó que puso condiciones para volver a dar voz a Burro, entre ellas tener libertad para intervenir en los diálogos y adaptar el guion a modismos más locales, tal como ocurrió en entregas anteriores.

Con información de SUN.

