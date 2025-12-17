¡Atención cinéfilos! Este jueves 18 de diciembre, Cinépolis se alista con dos cintas que te mantendrán pegado a la pantalla gracias a sus increíbles efectos especiales y sus profundas historias que te cautivarán.

Si aún no tienes plan para los próximos días, estas pelis son tu oportunidad perfecta para una cita, una salida de amigos o una tarde con tu familia, prepara tus palomitas y disfruta de lo mejor del séptimo arte.

Avatar: Fuego y cenizas

En ”Avatar: Fuego y cenizas”, la tercera entrega de la saga, la historia vuelve a sus raíces emocionales para explorar el dolor, el duelo y las heridas que deja la pérdida dentro de la familia Sully. Jake y Neytiri enfrentan las consecuencias de la muerte de su hijo mayor, Neteyam, mientras que Lo’ak carga con una culpa que lo consume y marca profundamente su camino.

En este nuevo capítulo, el peligro se intensifica con la aparición de una alianza devastadora: Varang, interpretada por Oona Chaplin, lidera al implacable Pueblo de las Cenizas, los Mangkwan, y une fuerzas con el temible Quaritch encarnado por Stephen Lang. Juntos representan una amenaza sin precedentes que pone en jaque no solo al clan acuático Metkayina, sino al equilibrio completo de Pandora y a su futuro mismo.

Cuando llega el otoño

Michelle disfruta de una jubilación tranquila en un pequeño pueblo de Borgoña, donde comparte su día a día con Marie-Claude, su amiga inseparable desde la juventud, todo cambia cuando su hija Valérie llega para dejarle al cuidado a Lucas, el nieto de Michelle, durante las vacaciones.

Lo que parecía una estancia familiar apacible se transforma en una pesadilla tras un error cometido por la abuela, un hecho que desencadena una serie de dudas inquietantes.

¿Fue realmente un accidente o hay algo más detrás de lo ocurrido? Con una tensión que crece de forma silenciosa, este thriller elegante y lleno de ambigüedad juega con la percepción del espectador y lo mantiene en vilo hasta el último momento.

Otros estrenos de Cinépolis del 18 de diciembre

La reserva

