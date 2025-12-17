Top 10 Películas más vistas de la semana en Netflix México

Netflix se ha consolidado como una de las plataformas de streaming más importantes del mundo, posicionándose como líder gracias a su amplia base de suscriptores y a un catálogo variado de series y películas que se renueva de forma constante para responder a las preferencias de la audiencia.

Con el fin de facilitar la elección de contenidos a los usuarios, la plataforma publica cada semana un listado con las películas más vistas en cada país. A continuación, te presentamos el Top 10 de las producciones más populares actualmente en Netflix México.

Super Mario Bros. La Película

Mientras trabajan bajo tierra para reparar una tubería, los plomeros de Brooklyn Mario y su hermano Luigi son transportados por una tubería misteriosa y vagan por un mundo nuevo y mágico. Pero después de separarse, Mario se embarcará en una épica aventura para encontrar a Luigi.

Deseo de Matar

Tras un brutal ataque perpetrado contra su esposa y su hija, el Dr. Paul Kersey recurre a su propia justicia para obtener una violenta venganza.

Las Guerreras K-Pop

Un grupo musical coreano, conformado por chicas, lleva una vida secreta como cazadoras de demonios.

Quisiera ser Grande

Un chico de 12 años que sueña con convertirse en adulto pide el deseo a una máquina que predice el futuro y amanece convertido en un hombre de 30.

Togo

La historia real, ambientada en el invierno de 1925, del campeón de trineos de perros Leonhard Seppala y su perro líder, Togo. Juntos se embarcan en una aventura por Alaska para transportar medicinas a un pequeño pueblo.

El Secreto de Santa

Una madre soltera que necesita trabajar. Un hotel de esquí que necesita un Santa. ¿Logrará Taylor, disfrazada del anciano regalón, convencer a un encantador gerente de contratarla?

Olé: El Viaje de Ferdinand

Lo consideran feroz, pero este amable toro regresa a su rancho e intenta evitar las corridas con la ayuda de sus desadaptados amigos.

El Libro de la Vida

Debe seguir los pasos de su familia o perseguir sus sueños? El joven Manolo emprende un viaje que sacude su alma y descubre el verdadero significado del valor.

Los Croods 2: Una Nueva Era

Mientras buscan un nuevo hogar, los Croods descubren un paraíso amurallado habitado por la ingeniosa familia Siemprebien. Pero, desde entonces, todo se vuelve una locura.

Trol 2

Una explosión en las montañas de Noruega despierta a un trol ancestral. La policía designa a una intrépida paleontóloga para detenerlo antes de que el caos sea letal.

Netflix continúa actualizando su catálogo para ofrecer contenido que se adapte a los gustos y preferencias de su audiencia en México, por lo tanto, este listado refleja la diversidad de géneros y temáticas que los espectadores mexicanos prefieren, desde emocionantes aventuras y comedias animadas hasta entrañables historias de amor.

YC