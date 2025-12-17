Cinemex se luce este jueves 18 de diciembre con dos estrenos

Este jueves 18 de diciembre, Cinemex renueva su cartelera con dos estrenos imperdibles que prometen cautivar a los espectadores desde la primera función.

La pantalla grande se llena de contrastes: por un lado, una experiencia visual espectacular que invita a sumergirse en un universo extraordinario; por el otro, una historia íntima cargada de tensión, secretos y emociones contenidas.

Dos propuestas ideales para quienes buscan vivir el cine desde distintas emociones; te compartimos los estrenos en Cinemex:

Avatar: Fuego y Cenizas

La historia regresa a Pandora para presentar una nueva etapa en la vida de Jake Sully, ahora plenamente integrado como líder del pueblo Na’vi. Junto a Neytiri y su familia, deberá enfrentar nuevos retos que amenazan el equilibrio de su mundo, en una aventura épica que expande este universo con una puesta en escena impactante y totalmente envolvente.

Cuando llega el Otroño

Michelle disfruta de una tranquila jubilación en un pequeño pueblo de Borgoña, acompañada de su inseparable amiga Marie-Claude, con quien comparte una amistad de toda la vida. La calma se rompe cuando su hija Valérie le confía el cuidado de su nieto Lucas durante las vacaciones.

Un desafortunado error desencadena una serie de acontecimientos que transforman la convivencia familiar en una inquietante incógnita. Entre sospechas y silencios, la historia plantea una pregunta perturbadora: ¿fue un accidente o algo más?

