PortAmérica Latitudes anunció su edición 2026 en México y dio a conocer el cartel y los ejes que marcarán su próxima realización, prevista para el 28 de febrero de 2026 en la Plaza Bicentenario del Centro Cultural Universitario. El festival, que forma parte de las actividades de la Feria Internacional de la Música de Guadalajara (FIM GDL), mantendrá su formato que integra música en vivo y una muestra gastronómica coordinada por chefs nacionales e internacionales.

Esta será la cuarta edición de PortAmérica Latitudes en el país, proyecto que deriva del festival PortAmérica realizado en Galicia, España. En México, el encuentro es organizado por la Universidad de Guadalajara, Esmerarte Industrias Creativas y Fundación Portamérica, y ha desarrollado una base de asistentes que ha crecido a lo largo de sus tres ediciones previas.

Para 2026, el cartel musical estará encabezado por Lila Downs, Dani Martín, Arde Bogotá, Macario Martínez y Frente Cumbiero, a quienes se suman La Garfield y Letón Pé. La programación reúne proyectos de distintos países y escenas musicales, con la participación de artistas consolidados y propuestas recientes dentro del panorama iberoamericano.

La propuesta gastronómica volverá a ser uno de los ejes centrales del festival y estará coordinada por Pepe Solla (Casa Solla) como comisario gastronómico y Fabián Delgado (PalReal) como anfitrión. También participarán Édgar Núñez (Sud 777), Lupita Vidal (La Cevichera), David Castro Hussong (Fauna) y Maribel Aldaco (Bruma Wine Garden).

Durante el festival, la cocina funcionará como un espacio de encuentro entre cocineros y público, con una oferta de platillos diseñada específicamente para el evento. En la edición anterior se sirvieron más de 20 platillos distintos, entre los que se incluyeron chocolate sabotage, ensaladilla de camarón al ajillo, taco de cochinita, lonche de birria, churrasco de Galicia y canelones gratinados.

La edición 2026 contará nuevamente con el respaldo de Xunta de Galicia, Estrella Galicia, el Ministerio de Cultura y Fondos de la Unión Europea–NextGenerationEU, al formar parte de la programación de Concertos do Xacobeo.

Los boletos ya se encuentran disponibles a través de Boletomóvil , con un precio de 680 pesos en su primera fase. Para niñas y niños de 5 a 12 años, el costo será de 100 pesos. Además, las personas que han asistido a ediciones anteriores recibirán información sobre un precio especial a través de correo electrónico.

Te puede interesar: Detuvieron a 19 personas en siete colonias de Guadalajara en la semana pasada

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB